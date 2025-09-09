Sát hại bạn tình đồng tính vì đòi chia tay

TP HCMNíu kéo tình cảm với bạn tình đồng tính bất thành, Lê Thanh Vũ, 31 tuổi, hẹn anh này đến phòng trọ rồi ra tay sát hại, song nạn nhân may mắn thoát chết.

Ngày 9/9, Vũ (giáo viên tiếng Anh) bị TAND TP HCM tuyên phạt 10 năm tù về tội Giết người.

Theo HĐXX, hành vi của Vũ là đặc biệt nguy hiểm, việc bị hại không chết là ngoài ý muốn ban đầu của bị cáo. Tuy nhiên, tòa ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, sau khi gây án đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, bồi thường một phần thiệt hại, cha là thương binh, thành khẩn khai báo... nên giảm nhẹ cho Vũ một phần hình phạt.

Bị cáo Lê Thanh Vũ tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, năm 2021, thông qua mạng xã hội bị cáo quen biết và nảy sinh tình cảm với anh Hoàng, 25 tuổi. Đến tháng 4/2022, Vũ và người yêu thuê phòng trọ chung sống tại huyện Bình Chánh (cũ). Hơn một năm sau, do áp lực gia đình, anh Hoàng tách ra ở riêng.

Ngày 27/7/2023, Vũ thuê căn phòng tại phường Cầu Ông Lãnh, hẹn Hoàng đến để giải quyết chuyện tình cảm. Tại đây, Vũ nói muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm nhưng anh Hoàng không đồng ý, định đi về. Bị từ chối, Vũ tức giận nảy sinh ý định sát hại người tình.

Để thực hiện ý định, Vũ giả vờ nói có món quà tặng Hoàng và yêu cầu bịt mắt lại để tạo sự bất ngờ. Sau khi dùng dây vải màu đen bịt mắt người yêu, bị cáo vào bếp lấy dao đâm anh này nhiều nhát vào mặt, tay, người. Nạn nhân bò vào nhà vệ sinh, van xin Vũ.

Vũ sau đó gọi xe cấp cứu đưa anh Hoàng đến bệnh viện. Nạn nhân may mắn thoát chết, song phải mang thương tật 28%.

Tại tòa hôm nay Vũ bày tỏ hối hận, thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng và xin HĐXX giảm nhẹ để có cơ hội sớm trở về với gia đình.

Bình Nguyên

* Tên nạn nhân đã được thay đổi