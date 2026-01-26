Sát hại bạn gái lớn tuổi khi bám theo đến quán karaoke

Bắc NinhVi Văn Cường thấy bạn gái (lớn hơn 6 tuổi) đi ăn cơm cùng người khác sau đó vào quán karaoke nên gọi ra nói chuyện, đâm gần 30 nhát dao.

Ngày 26/1, Cường, 40 tuổi, ngụ Lạng Sơn, đang bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người.

Theo xác minh ban đầu, Cường và người phụ nữ 46 tuổi, quê Thái Nguyên, có quan hệ tình cảm và cùng thuê trọ ở tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh. Tối 25/1, Cường phát hiện bạn gái đi ăn cùng một người khác nên bám theo. Khi thấy bạn gái vào quán karaoke Sky 2 thuộc tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh, Cường chạy vào gọi ra để nói chuyện.

Vi Văn Cường sau khi gây án. Ảnh: Cắt từ video

Khoảng 20h cùng ngày, tại bãi gửi xe bên ngoài quán karaoke, hai người xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng cãi vã. Trong lúc bạn gái đứng bấm điện thoại, Cường ra xe máy lấy con dao nhọn đã chuẩn bị sẵn, quấn trong áo khoác màu đen rồi quay lại.

Theo camera ghi lại, Cường đâm liên tiếp khoảng 10 nhát khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Khi nạn nhân đang cố vùng dậy, anh ta tiếp tục đâm liên tiếp. Có người xuất hiện can ngăn, Cường dừng tay, vứt con dao qua hàng rào sang bãi đất trống gần đó rồi bỏ đi.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2 song đã tử vong do 30 vết thương quá nặng.

Phạm Dự