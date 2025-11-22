Sát hại bác dâu

An GiangCãi nhau với bác dâu 69 tuổi, Võ Văn Phút, 30 tuổi, đạp liên tiếp vào người bà khiến tử vong.

Ngày 22/11, Phút bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, tạm giam về tội Giết người.

Phút có 3 tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản. Chấp hành xong án phạt, Phút không có việc làm ổn định, sống cùng gia đình người bác ở xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Võ Văn Phút tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, hôm 12/11, Phút nhậu say nên bị bác dâu Nguyễn Thị Rở, 69 tuổi, cằn nhằn. Trong lúc cãi nhau, Phút đến chỗ bà Rở nằm võng, đạp liên tiếp vào đầu, mặt.

Được người thân can ngăn, anh ta dừng lại, đến công an xã Thoại Sơn đầu thú.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu song tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngọc Tài - Tiến Tầm