Sát hại bà lão, phi tang thi thể

Hải PhòngLê Văn Tuấn, 32 tuổi, khai bị người bà họ 87 tuổi hô là "trộm" nên dùng gạch sát hại, đào hố chôn xác ngay trong khuôn viên nhà nhằm phi tang.

Tuấn, ở thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người, UBND xã thông tin, ngày 30/3.

Trước đó, khuya 29/3, Công an xã Hà Đông nhận tin từ gia đình và lực lượng an ninh cơ sở về việc bà Lê (87 tuổi) mất tích. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Lực lượng công an ngay sau đó có mặt tại hiện trường. Từ việc kiểm tra nhanh và các dấu hiệu bất thường tại nhà nạn nhân, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Khoanh vùng các nghi can, cảnh sát triệu tập Lê Văn Tuấn, hàng xóm, đồng thời là cháu họ của nạn nhân. Sau hơn 2 giờ làm việc, đến khoảng 0h30 ngày 30/3, Tuấn khai nhận hành vi.

Anh ta cho biết hai, khoảng 18h hôm qua đã đi qua lối vườn sang nhà bà Lê. Khi bị phát hiện và tri hô, Tuần hoảng loạn, dùng vật cứng tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, để che giấu hành vi, anh ta đào hố chôn thi thể nạn nhân trong vườn nhà.

Công an TP Hải Phòng đang làm rõ động cơ của Tuấn.

Lê Tân

* Tên nạn nhân đã thay đổi