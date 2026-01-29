Sát hại anh ruột khi xô xát

An GiangHoàng Dũng, 54 tuổi, thừa nhận đã bóp cổ anh ruột tử vong sau khi cự cãi, xô xát.

Ngày 29/1, Dũng bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.

Nghi phạm Hoàng Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an An Giang

Theo điều tra ban đầu, Dũng và anh trai 58 tuổi sống chung nhà tại khóm Mỹ Thành, phường Châu Đốc, thường cự cãi do bất hòa trong lời nói. Tối 23/1, trong lúc nói chuyện, hai anh em lại cãi vã, lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát.

Người anh dùng chổi và tay đánh vào mặt em. Dũng chống trả, xô ngã anh, ngồi đè lên người, bóp cổ. Khi hàng xóm đến can ngăn thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo chính quyền.

Khai với cảnh sát, ông Dũng thừa nhận hành vi.

An Minh