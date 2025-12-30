Sát hại 3 người gia đình vợ

Thanh HóaDương Văn Khánh, 32 tuổi, sau khi dùng dao chém chết vợ, cháu trai 2 tuổi và làm trọng thương chị vợ, đã đến bệnh viện nhảy lầu tử vong.

Gần 7h ngày 30/12, Khánh, 32 tuổi, ở phường Ngọc Sơn, chạy xe máy, cầm dao phay lớn đến nhà anh vợ ở phố Nam Tiến. Hắn sau đó sát hại cháu trai 2 tuổi của vợ, đâm chém mẹ của bé trọng thương.

Khánh tiếp tục đến nhà mẹ vợ cách đó khoảng một mét, ở tổ dân phố Thanh Cao, tấn công vợ là Vũ Thị Ngọc Anh, 21 tuổi. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra án mạng. Ảnh: Lam Sơn

Gây án xong, Khánh dặn dò bố đẻ một vài chuyện rồi chạy xe máy đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, khu vực Nghi Sơn, cách nhà 20 km.

Theo lãnh đạo bệnh viện, Khánh dựng xe máy trước sảnh rồi đi thang máy lên tầng 7, gieo mình xuống đất, chết tại chỗ. Diễn biến vụ việc quá nhanh nên không ai kịp can ngăn.

Thông tin từ chính quyền địa phương, nguyên nhân thảm án được xác định do mâu thuẫn gia đình âm ỉ kéo dài. Khánh và chị Ngọc Anh lấy nhau nhiều năm, đã có một con trai 6 tuổi. Gần đây vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, đang làm thủ tục ly hôn. Ít ngày trước, người vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống khiến Khánh đem lòng thù tức.

Nghi can làm nghề dăm gỗ gần nhà, được đánh giá là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự, sống kín tiếng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra án mạng.

Lê Hoàng