Sập tường trung tâm sát hạch lái xe, một học viên tử vong

Lâm ĐồngMảng tường gạch tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ở xã Cư Jút (Đăk Nông cũ), bất ngờ đổ sập khi học viên mắc võng nghỉ ngơi, khiến một người tử vong.

Sáng 16/12, nhóm học viên chờ đến lượt sát hạch lái xe đã mắc võng vào bức tường gạch cao khoảng một mét ở khu vực căn tin của trung tâm Nam Cao Nguyên, để nghỉ. Bất ngờ, mảng tường đổ sập, gạch và bêtông rơi xuống đè trúng hai người.

Công an phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoài Thanh

Những người có mặt nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, song ông Đặng Văn Kiên, 49 tuổi, không qua khỏi. Người còn lại bị thương nhẹ.

Trong hai ngày 15-16/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ sát hạch lái xe tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên cho học viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đăk Nông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên. Sự cố xảy ra trong ngày sát hạch thứ hai.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoài Thanh - Trường Hà