Sasco hợp tác Airport Dimensions ra mắt phòng chờ Rose Business Lounge

Hai đơn vị hợp tác khánh thành phòng chờ thương gia Rose Business Lounge bản nâng cấp tại sân bay Tân Sơn Nhất với không gian hiện đại, tiện nghi, đón khách từ 23/12.

Sasco là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam. Trong khi Airport Dimensions nổi tiếng toàn cầu về trải nghiệm dịch vụ tại sân bay. Việc hai đơn vị ký kết hợp tác chiến lược giúp gia tăng trải nghiệm của hành khách trong và ngoài nước tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phòng chờ Rose Business Lounge lấy cảm hứng từ hoa hồng xanh (Blue Rose), hòa quyện giữa chất liệu Việt Nam nguyên bản và thiết kế hiện đại, tạo nên không gian sang trọng, giàu chiều sâu văn hóa. Các chi tiết bên trong phòng chờ mang chất liệu làng nghề truyền thống với sắc gỗ nâu ấm, gốm, mây tre đan nứa. Tất cả được tái hiện hài hòa trong thiết kế đương đại, lồng ghép tinh thần và chất lượng quốc tế.

Không gian thoáng đãng với nội thất thanh lịch của phòng chờ Rose Business Lounge. Ảnh: Sasco

Hành khách đến Rose sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn không gian thư thái với 129 chỗ ngồi, tối ưu theo nhu cầu trải nghiệm. Phòng chờ có các khu vực riêng biệt để thư giãn, làm việc riêng tư, góc gia đình, khu ghế cao bên cửa kính, quầy bar (boutique bar) và bếp nóng (live kitchen). Tầm nhìn hướng đường băng cho phép hành khách vừa dùng bữa, nhấm nháp thức uống và ngắm tàu bay cất, hạ cánh.

Rose Lounge phiên bản mới ngoài nâng cấp không gian còn mang đến trải nghiệm ẩm thực cao cấp với điểm nhấn là bếp nóng và quầy bar. Hành khách sẽ được thưởng thức ẩm thực từ Á đến Âu do đội ngũ đầu bếp sáng tạo. Đặc biệt, Blue Rose Sticky Rice (Xôi hoa hồng xanh) - món ăn đặc trưng chỉ có tại Rose Lounge, kết hợp gạo Việt Nam thượng hạng và sắc xanh tự nhiên của hoa đậu biếc.

Boutique bar phục vụ các loại cocktail đặc biệt chỉ có tại Rose Business Lounge. Ảnh: Sasco

Boutique Bar chiêu đãi hành khách các lựa chọn đa dạng từ detox thanh mát theo mùa đến các loại cocktail và thức uống có cồn... Trong dịp khai trương, Rose giới thiệu menu độc bản gồm các cocktail được thiết kế riêng như Blue Thorn (gai hoa hồng xanh) hay Sparkling Rose Espresso (cà phê espresso hoa hồng).

Rose Lounge mở cửa cho mọi hành khách không phân biệt hãng bay hay hạng vé. Hành khách có thể sử dụng phòng chờ qua thẻ Priority Pass, LoungeKey hay mua vé trực tiếp trong ngày khởi hành.

Trong suốt ba thập kỷ, Sasco Business Lounge nhận nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn và cộng đồng du lịch toàn cầu với giải thưởng phòng chờ hạng thương gia tốt nhất châu Á. Nâng cấp Rose Lounge góp phần khẳng định cam kết của đơn vị trong hành trình kiến tạo dịch vụ chuẩn quốc tế kết hợp tinh hoa di sản bản địa.

"Hợp tác với Airport Dimensions lần này giúp mang đến giá trị dài hạn cho cả hai bên, đồng thời tạo ra trải nghiệm tối ưu cho hành khách trong nước và quốc tế", ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Tổng giám đốc Sasco nhấn mạnh.

Vị lãnh đạo cho biết ra mắt bản nâng cấp của Rose Lounge góp phần thể hiện nỗ lực của Sasco trên hành trình đưa chuẩn mực quốc tế vào dịch vụ phi hàng không Việt Nam. Đơn vị cũng cam kết đồng hành Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trên hành trình mới khi các dự án trọng điểm như Sân bay Quốc tế Long Thành đang được định vị là cửa ngõ quốc tế mới tại Việt Nam.

Phòng chờ Rose Business Lounge có khu vực làm việc riêng tư với đèn, bàn và sofa êm ái. Ảnh: Sasco

Đại diện Airport Dimensions, ông Errol McGlothan cho biết hợp tác với Sasco cũng giúp đơn vị mở rộng mạng lưới dịch vụ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông nhận định Việt Nam là thị trường hàng không năng động và mối quan hệ này giúp mang những trải nghiệm sân bay đạt chuẩn toàn cầu đến gần hơn với hành khách tại đây.

Hai bên kỳ vọng hợp tác lần này sẽ góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam. Nhất là trong bối cảnh IATA dự báo Việt Nam sẽ trở thành thị trường hàng không tăng trưởng nhanh thứ 5 thế giới vào năm 2035 với khoảng 150 triệu hành khách mỗi năm.

Trước đó vào tháng 11/2024, Sasco đã công bố hợp tác chiến lược với Airport Dimensions, đơn vị sở hữu hơn 80 mô hình trải nghiệm sân bay trên toàn cầu và có bề dày thành tích trong lĩnh vực dịch vụ hàng không. Airport Dimensions từng nhận nhiều giải thưởng quốc tế gồm World's Leading Airport Lounge (Phòng chờ sân bay hàng đầu thế giới), Asia's Leading Airport Lounge 2025 (Phòng chờ sân bay hàng đầu châu Á 2025) tại World Travel Awards và Asia Pacific Lounge of the Year (Phòng chờ châu Á - Thái Bình Dương của năm) do thành viên Priority Pass bình chọn.

Đan Minh