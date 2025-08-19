Sasaki giới thiệu giải pháp chế biến mới ngành thủy sản tại Vietfish 2025

Các công nghệ sấy tiên tiến cho ngành thủy sản sẽ được Sasaki giới thiệu tại triển lãm Vietfish 2025, nhằm nâng giá trị cho sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Hội chợ thủy sản quốc tế Vietfish 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM. Tại sự kiện này, Sasaki sẽ giới thiệu các giải pháp công nghệ sấy tiên tiến, chuyên biệt cho ngành thủy sản.

Trong bối cảnh ngành thủy sản Việt Nam đối mặt nhiều thách thức từ thị trường toàn cầu, việc ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt. Với hơn 25 năm kinh nghiệm sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cho Nhật Bản và châu Âu, Sasaki đã tiên phong mang các công nghệ sấy chuẩn Nhật Bản về Việt Nam.

Đại diện Sasaki Việt Nam giới thiệu công nghệ sấy thông minh tại sự kiện Vietshrimp 2025. Ảnh: Sasaki

Tại Vietfish 2025, doanh nghiệp này sẽ giới thiệu công nghệ sấy lạnh thông minh, cho phép sấy ở dải nhiệt độ rộng (20-80 độ C), khả năng làm khô nhanh ở nhiệt độ thấp dưới 30 độ C, giúp bảo toàn giá trị dinh dưỡng của thủy sản cao cấp. Theo Sasaki, hệ thống tuần hoàn khí kín giúp công nghệ này tiết kiệm đến 80% điện năng so với phương pháp sấy thuần điện trở, giữ được hương vị, màu sắc tự nhiên của sản phẩm.

Công nghệ sấy chân không thông minh của Sasaki hoạt động trong môi trường áp suất thấp, rút ngắn thời gian sấy và duy trì cấu trúc, hương vị thủy sản. Đây là giải pháp tối ưu cho các sản phẩm đòi hỏi tiêu chuẩn cảm quan đặc biệt như mực tẩm, tôm bóc nõn. Với công nghệ sấy thăng hoa thông minh, thủy sản được cấp đông ở nhiệt độ rất thấp, rồi thăng hoa nước đá thành hơi, giúp giữ hình dáng, cấu trúc và thành phần dinh dưỡng, kéo dài thời gian bảo quản, không cần chất phụ gia.

"Nhờ những công nghệ này, Sasaki mang đến các giải pháp thực tế, tập trung vào việc làm khô hải sản ở dải nhiệt thấp và cực thấp, giúp giữ nguyên axit béo Omega-3, protein chất lượng cao cùng các vitamin nhạy nhiệt – những thành phần dễ bị phá hủy bởi phương pháp sấy truyền thống", đại diện doanh nghiệp cho biết. "Sản phẩm sau khi sấy vẫn duy trì màu sắc tự nhiên và hương vị đặc trưng, không bị biến đổi chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường xuất khẩu khó tính".

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh thăm nhà máy Sasaki tại KCN Tiên Sơn. Ảnh: Sasaki

Gian hàng của Sasaki ở khu công nghệ chế biến thủy sản tại SECC, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các thiết bị và sản phẩm sấy. Đội ngũ chuyên gia của doanh nghiệp này sẽ tư vấn trực tiếp, giúp doanh nghiệp tìm ra giải pháp phù hợp với quy mô, sản phẩm và mục tiêu sản xuất. Các ưu đãi hợp tác đặc biệt cũng được Sasaki công bố tại hội chợ.

Ứng dụng công nghệ quản trị thông minh và IoT, các giải pháp của Sasaki còn giúp nhà máy kiểm soát toàn bộ quy trình sấy tự động, đảm bảo an toàn vệ sinh và tối ưu hiệu suất. Theo doanh nghiệp, đây là bước tiến giúp doanh nghiệp thủy sản Việt Nam giảm phụ thuộc vào yếu tố con người, nâng năng lực cạnh tranh.

Ngoài yếu tố công nghệ, Sasaki hướng đến sự phát triển hài hòa thông qua triết lý "5 niềm vui", gồm: giá trị kinh tế, cộng đồng, môi trường, con người và tương lai bền vững. Nhờ triết lý này, Sasaki được vinh danh "Top 10 Doanh nghiệp và Sáng kiến ESG Việt Nam 2024", ghi nhận cam kết phát triển xanh và trách nhiệm xã hội.

(Nguồn: Sasaki)