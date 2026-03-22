Sara Lưu lần thứ hai mang song thai

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và vợ, ca sĩ Sara Lưu thông báo sắp có thêm con gái song sinh, sau khi hai con trai đầu sáu tuổi.

Cặp vợ chồng thông báo tin vui trong liveshow của nhạc sĩ, tối 21/3 ở Hà Nội. Sara Lưu hiện có bầu 10 tuần một cặp song sinh cùng trứng, sau lần sinh đôi sáu năm trước. Nhạc sĩ nói hạnh phúc, bất ngờ vì không tin vợ có thai đôi lần hai. Anh không ngại giúp vợ chăm con, chỉ áp lực chuyện chi phí học hành. Hai con đầu của anh học trường quốc tế, chi phí khoảng 400 triệu đồng mỗi năm.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Sara Lưu thông báo có thêm hai con gái Nhạc sĩ Dương Khắc Linh nói mình may mắn khi về Việt Nam lập nghiệp, có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc. Video: Hà Thu

Trong chương trình, Dương Khắc Linh ôn kỷ niệm thời mới yêu vợ. Anh và chị gái của Sara Lưu - ca sĩ Lưu Hiền Trinh - quen biết, hợp tác nhau nhiều năm. Thế nhưng, nhạc sĩ không biết bạn mình có em gái. Đến năm 2018, họ mới gặp nhau trong game show âm nhạc anh làm giám khảo.

Qua thời gian chuyện trò, làm việc chung trong chương trình, Sara Lưu dần có cảm tình với nhạc sĩ, hẹn hò với anh. "Tôi từng định từ bỏ vì cưa cô này khó quá, chắc do mình lúc ấy đã già", anh đùa. Quen nhau được một thời gian, Dương Khắc Linh cầu hôn vợ rồi làm đám cưới hồi tháng 6/2019.

Vợ chồng Dương Khắc Linh, Sara Lưu bên hai con trai đầu lòng dịp đầu năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hơn kém 13 tuổi nhưng cả hai không có khoảng cách do có chung nhiều sở thích như du lịch, ăn uống. Biết vợ thích ăn ngon, anh thường lên mạng tìm tòi công thức chế biến các món như gà nướng Indonesia hay cua sốt tiêu đen Singapore.

Ngoài chuyện tình cảm, nhạc sĩ còn ôn lại quãng thời gian khó khăn khi anh mới từ Hà Lan về Việt Nam lập nghiệp năm 2007. Lúc ấy, anh không dư dả tài chính, nản lòng vì chẳng ai biết đến mình. Anh nhờ người quen giới thiệu cho công việc trong ngành chuyển phát nhanh nhưng không thành. Sau lần phiên dịch cho nhạc sĩ Đức Trí, anh hợp tác đàn anh trong dự án âm nhạc của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Anh dần dần nổi tiếng, nhất là sau khi sáng tác ca khúc Xin hãy thứ tha.

Noo Phước Thịnh hát 'Xin đừng lặng im' Noo Phước Thịnh hát "Xin đừng lặng im". Video: Hà Thu

Liveshow mang tên Linh cảm, ngụ ý là "những cảm xúc của Dương Khắc Linh". Nhạc sĩ giới thiệu nhiều tác phẩm làm nên tên tuổi anh như Cánh hồng phai, Xin đừng lặng im, Đừng như thói quen. Các ca sĩ biểu diễn gồm Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Trung Quân Idol, Lưu Hiền Trinh.

Dương Khắc Linh 45 tuổi, học piano cổ điển 15 năm, tốt nghiệp Trường nghệ thuật Utrecht ở Hilversum (Hà Lan). Anh hợp tác nhiều ca sĩ như Hồng Nhung, Vy Oanh, Minh Hằng, Hà Anh Tuấn, Erik, làm giám khảo cho các chương trình Vietnam Idol, Giọng hát Việt nhí, Nhân tố bí ẩn.

Sara Lưu tên thật là Lưu Ngọc Duyên, 32 tuổi, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội và du học ở Hàn Quốc. Những năm nay, cô ít ca hát, lui về chăm sóc gia đình.

Hà Thu