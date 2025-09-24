Sapo miễn phí phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Toàn bộ hơn 230.000 khách hàng hiện tại và khách hàng mới của Sapo sẽ được sử dụng miễn phí phần mềm kế toán Sapo Accounting, từ 22/9.

Theo đại diện Sapo, phần mềm kế toán Sapo Accounting sẽ giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với các quy định mới, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Phần mềm cho phép đồng bộ tự động các nghiệp vụ kinh tế từ hệ thống bán hàng; lưu trữ và phân loại hóa đơn, chứng từ; ghi sổ hạch toán theo chế độ hiện hành; đối chiếu và kiểm tra dữ liệu kịp thời. Hệ thống còn tự động hóa việc lập sổ sách, báo cáo tài chính, tờ khai thuế qua đó hỗ trợ cho cả kế toán hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Điểm nổi bật của phần mềm là tự động liên kết dữ liệu với phần mềm quản lý bán hàng hợp kênh và hóa đơn điện tử, giúp giải quyết nỗi lo về vận hành ban đầu của nhà bán hàng. Với thiết kế thân thiện, phần mềm phù hợp cho nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ cửa hàng bán lẻ, thời trang, thiết bị điện tử... đến nhà hàng, quán café; đáp ứng nhu cầu của cả hộ kinh doanh lẫn doanh nghiệp.

"Mục tiêu của chúng tôi là đơn giản hóa kế toán, để chủ kinh doanh tập trung tăng trưởng doanh thu đồng thời dễ dàng tuân thủ quy định", bà Vũ Thị Hiền, Giám đốc phần mềm kế toán Sapo Accounting nói.

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp là khách hàng của Sapo được sử dụng miễn phí phần mềm kế toán. Ảnh: Sapo

Hơn nữa, Sapo Accounting ra mắt với chính sách miễn phí cho khách hàng đang sử dụng và khách hàng đăng ký mới phần mềm quản lý bán hàng Sapo, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí trong bối cảnh nhiều nhà bán hàng đang chuẩn bị chuyển đổi mô hình theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó tổng giám đốc Sapo khẳng định: "Sapo không chỉ xây dựng nền tảng chuyển đổi số toàn diện, mà còn mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp phát triển bền vững, vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động".

Nhân viên Sapo hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm kế toán. Ảnh: Sapo

Không dừng lại ở công nghệ, Sapo còn xây dựng mạng lưới chuyên viên tư vấn và chuyên gia thuế đối tác trên toàn quốc, hỗ trợ người kinh doanh từ khâu tìm hiểu quy định, lựa chọn giải pháp cho đến quá trình vận hành thực tế, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với chính sách pháp luật mới, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Với việc bổ sung phần mềm kế toán Sapo Accounting, Sapo định hướng trở thành nền tảng chuyển đổi số toàn diện, hỗ trợ từ bán hàng hợp kênh, hóa đơn điện tử đến kế toán - kê khai thuế, giúp mọi mô hình kinh doanh vận hành hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm chi phí.

Thế Đan