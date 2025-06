'Sắp xếp giang sơn để Việt Nam tăng sức cạnh tranh quốc tế'

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trả lời đúng là việc sắp xếp lại giang sơn, tổ chức chính quyền địa phương là chủ trương rất lớn được xã hội hoan nghênh. Chủ trương này hướng đến nhiều mục tiêu, trong đó có cả hỗ trợ tăng trưởng. Việc sắp xếp lại chính quyền hai cấp sẽ tạo ra bộ máy chính quyền địa phương gần dân, xóa bỏ khâu trung gian. Việt Nam sẽ có quy mô và không gian phát triển kinh tế đa dạng, đủ lớn, đủ sức cạnh tranh trong nước và quốc tế. Đất nước sẽ có một bộ máy Nhà nước tinh gọn, cán bộ được lựa chọn và biên chế tinh giản.

Tuy vậy, ông Bình cho hay chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7 mới được triển khai, chắc chắn quá trình vận hành sẽ có những khó khăn. Điều này Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã lường trước.

Để tháo gỡ khó khăn cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ khẩn trương xây dựng, hoàn thành hệ thống nghị định để tăng phân cấp, phân quyền cho địa phương. Đây là nguyện vọng nhiều năm nay. Song việc ngay một lúc cấp xã tiếp nhận và vận hành hơn hàng trăm nhiệm vụ của cấp tỉnh và huyện chuyển về "không phải là chuyện dễ dàng".

Chính phủ đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc, có cơ chế giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp; thiết lập đường dây nóng, công khai toàn quốc để người dân có nhu cầu hỏi về dịch vụ công. Ứng dụng trợ lý ảo (AI) có thể cung cấp 1.800 thông tin về các dịch vụ công cho người dân, giải đáp ngay nhiều câu hỏi của chính quyền cơ sở nếu quan tâm đến chức năng nhiệm vụ, thủ tục hành chính.

Chính phủ duy trì việc kiểm tra các Ban chỉ đạo hướng dẫn địa phương, định kỳ địa phương tập hợp, báo cáo để tháo gỡ. Bộ Chính trị duy trì 19 đoàn do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn theo sát địa phương trong suốt quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, kịp thời giải đáp khó khăn.

Về công tác cán bộ, để giảm áp lực cho trung tâm hành chính, một bộ phận cán bộ cấp tỉnh ở nơi sáp nhập sẽ được duy trì, đảm bảo sát cơ sở, nắm bắt kịp thời, kiểm soát tình hình tại chỗ. Cán bộ ở cơ sở mới sẽ được bố trí chỗ ở, chỗ học cho con em, có xe đưa đón đi về cuối tuần miễn phí...

Liên quan đến sáp nhập tỉnh thành, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung nêu thực trạng giá nhà tại các địa phương sau sáp nhập tỉnh, thành phố đã tăng, gây khó khăn cho người lao động, cán bộ khi chuyển tới nơi công tác mới. "Giải pháp và hỗ trợ của Chính phủ, địa phương thế nào để các cán bộ công chức, viên chức yên tâm công tác?", bà hỏi.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho rằng giá nhà tăng theo quan hệ cung - cầu trên thị trường. Khi một địa phương được chọn, trở thành trung tâm hành chính mới thì việc tăng giá nhà tại đây là dễ hiểu. Còn với địa phương không được chọn làm trung tâm hành chính mới, giá nhà ở sẽ giảm.

Ông cho biết Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương được chọn là trung tâm hành chính mới có giải pháp hỗ trợ cán bộ công chức, như lấy trụ sở dôi dư, ký túc xá sinh viên, nhà ở xã hội... bố trí thành nơi ở cho cán bộ sau sáp nhập tỉnh thành. Còn việc kiểm soát giá nhà lên, xuống, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ có giải pháp tổng thể để "không có đầu cơ, trục lợi giá nhà, đất".

Trong báo cáo thị trường quý I, Bộ Xây dựng cho biết giao dịch nhà ở và đất nền có nhiều biến động so với quý trước do thông tin sáp nhập các tỉnh, thành. Bộ cho biết các tỉnh thành có thông tin là nơi đặt cơ quan hành chính mới, mặt bằng giá đất bị đẩy lên cao.

Ví dụ, tại Phú Thọ, một số khu dân cư, thậm chí cả khu đô thị bị bỏ hoang tại các phường Vân Phú, Trưng Vương, Thọ Sơn, Thanh Miếu, Gia Cẩm được rao bán với giá đất tăng 20-30% so cùng kỳ năm trước. Tại Hải Phòng, đất nền tại Kiến Thụy, An Đồng, Thủy Nguyên được chào giá tăng 15-20%. Tương tự, ở phía Nam, giá bán đất nền một số khu vực thuộc Nhơn Trạch (Đồng Nai) tăng khoảng 20-30%, có nơi tăng trên 40% so cùng kỳ năm 2024.

Theo Bộ Xây dựng, đà tăng về giá và lượng giao dịch đất nền có yếu tố đầu cơ, tiềm ẩn nhiểu rủi ro cho thị trường. Cơ quan quản lý tại nhiều địa phương đã cảnh báo tình trạng trên, đồng thời tăng cường kiểm soát, quản lý thị trường.