Sập tường nhà hàng ở Đà Lạt, một người chết

Lâm ĐồngMảng tường lớn của nhà hàng Ruby Tower trên đường Phù Đổng Thiên Vương bất ngờ đổ sập khi nhóm thợ đang sửa chữa, khiến một người chết, chiều 8/12.

Khoảng 13h30, nhóm thợ làm việc ở khu vực tường bên phải nhà hàng số 247 Phù Đổng Thiên Vương thì một mảng tường lớn bất ngờ đổ xuống, kéo theo phần mái hiên. Hai người kịp chạy thoát, riêng ông Nghiêm Xuân Hiệp, 46 tuổi, bị khối bêtông và gạch đá vùi lấp.

Hiện trường sập tường khiến một người tử vong. Ảnh: Lê Tiến

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Lâm Đồng huy động ba xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ dùng thiết bị nâng, cắt cấu kiện, dọn đống đổ nát để tiếp cận nạn nhân.

Đến 14h55, ông Hiệp được đưa ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhưng tử vong do chấn thương nặng. Hiện trường đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Lê Tiến

Nhà hàng xảy ra sự cố xây tường gạch, khung sắt, mái lợp bằng tấm nhựa trước đây kinh doanh ăn uống. Khoảng một năm nay, cơ sở này dừng kinh doanh và đang tiến hành sửa chữa.