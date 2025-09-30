Sập trường ở Indonesia, hàng chục học sinh kẹt dưới đống đổ nát

Một phần trường ở Đông Java sụp đổ, khiến ít nhất một học sinh thiệt mạng, 65 người bị chôn vùi, lực lượng cứu nạn đang gấp rút tìm kiếm.

Tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, tỉnh Đông Java sụp đổ ngày 29/9 trong lúc học sinh đang cầu nguyện. Giới chức thông báo ít nhất một học sinh thiệt mạng, 65 em bị chôn vùi dưới đống đổ nát, 99 em được đưa tới bệnh viện, một số trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu nạn, cảnh sát và quân đội đã đào bới suốt đêm để đưa 8 học sinh ra ngoài, đồng thời cấp oxy và nước cho những người mắc kẹt sau hơn 12 tiếng. 65 học sinh mất tích hầu hết là nam sinh, độ tuổi từ 12 đến 17.

Lực lượng cứu nạn tìm kiếm người mất tích tại hiện trường ở tỉnh Đông Java, ngày 29/9. Ảnh: AFP

Người thân của các học sinh tập trung tại trường và các bệnh viện lo lắng chờ tin con cái. "Trời ơi, con trai tôi vẫn còn nằm dưới đó, xin hãy cứu nó với", một người mẹ òa khóc khi thấy tên con trong danh sách mất tích.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã tham gia vào nỗ lực tìm kiếm, được trang bị thiết bị hỗ trợ hô hấp, máy móc cắt phá, phương tiện sơ tán y tế và các công cụ hỗ trợ khác.

Nanang Sigit, quan chức dẫn đầu nỗ lực tìm kiếm, cho biết những khối bê tông lớn và các phần công trình chênh vênh đã cản trở nỗ lực cứu nạn. Các thiết bị hạng nặng đã có sẵn nhưng chưa được sử dụng do lo ngại có thể gây đổ sập thứ cấp.

Theo cảnh sát tỉnh Đông Java, tòa nhà đổ sập trước đó được mở rộng trái phép. Nguyên nhân thảm kịch đang được điều tra.

Đức Trung (Theo Guardian, AFP)