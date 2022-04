Sập tòa nhà ở Trung Quốc

Tòa nhà 6 tầng ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam bị sập, khiến nhiều người bị vùi lấp, chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Tòa nhà bị sập trưa 29/4 là nơi có một nhà hàng, một rạp chiếu phim và các căn hộ. Video do truyền thông địa phương công bố cho thấy đám khói bụi lớn bốc lên trên con phố liền kề, lan can méo mó và đống mảnh vỡ nơi tòa nhà bị sập, trong khi điều hòa không khí và đồ đạc nằm giữa những mảnh vỡ ngổn ngang.

Video trên mạng xã hội ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ đưa người bị thương lên xe cấp cứu, đồng thời cố gắng giao tiếp với những người mắc kẹt bên trong.

Sập toà nhà ở Trung Quốc Hiện trường vụ sập tòa nhà 6 tầng ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc hôm 29/4. Video: Scgcnews.

Giới chức Trung Quốc chưa công bố có bao nhiêu người bị vùi lấp bên dưới tòa nhà, nhưng hãng CGTN đưa tin nhiều người bị kẹt trong đống đổ nát và chiến dịch cứu hộ cứu nạn đang diễn ra. Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm và tính đến trưa nay, 5 người đã được giải cứu.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong, nhưng chính quyền thành phố Trường Sa cho biết "công tác tìm kiếm cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành". Giới chức cũng chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Ủy viên Quốc vụ viện Wang Yong đã dẫn đầu một nhóm đến hiện trường để "chỉ đạo công tác cứu hộ và ứng phó khẩn cấp". Hãng AFP cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự cố.

Các vụ sập tòa nhà không phải hiếm ở Trung Quốc, do tiêu chuẩn an toàn kém và nạn tham nhũng ở các công trình. Hồi tháng 1, vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas đã làm sập một tòa nhà ở thành phố Trùng Khánh, khiến hơn chục người thiệt mạng.

Tháng 6 năm ngoái, vụ nổ khí gas cũng làm sập một tòa dân cư ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, khiến 25 người chết.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ sập nhà ở thành phố Trường Sa hôm 29/4. Ảnh: Sở Cứu hỏa Hồ Nam.

Huyền Lê (Theo AFP, CNA)