Sắp thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu bộ, ngành lập Đoàn thanh tra việc kinh doanh vàng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

Nội dung nêu tại văn bản ngày 8/9 của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9/9.

Đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ và các vấn đề khác liên quan. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Đoàn thanh tra sẽ chuyển thông tin, hồ sơ sang cơ quan công an xử lý và báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra trong tháng 9.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu có các giải pháp quản lý bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh. Định kỳ hàng tuần, cơ quan này phải báo cáo Chính phủ về diễn biến thị trường. "Không để biến động giá vàng ảnh hưởng tới ổn định, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô", Phó thủ tướng yêu cầu.

Bộ Công an được giao cùng các cơ quan thực hiện ngay biện pháp, xử lý với tinh thần "không khoan nhượng" vi phạm liên quan đến thị trường, kinh doanh vàng như hành vi đầu cơ, buôn lậu, thao túng thị trường...

Trước đó, tại công điện 159, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu xử lý nghiêm thao túng, găm hàng đẩy giá trên thị trường vàng. Chỉ đạo này của lãnh đạo Chính phủ đưa ra trong bối cảnh giá vàng đi lên liên tục trong hơn hai tuần qua. Hiện vàng miếng SJC được các thương hiệu báo ở mức 135,1 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức này vẫn cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng một lượng.

Tại phiên họp Chính phủ cuối tuần trước, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn lý giải đợt tăng giá do vàng thế giới leo thang. Đồng thời, tâm lý kỳ vọng giá tăng tiếp khiến nhu cầu mua của người dân lên cao. Nguyên nhân nữa là nguồn cung trong nước khan hiếm, do Ngân hàng Nhà nước dừng bán vàng miếng SJC ra thị trường trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Từ 10/10, cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ được xóa bỏ, theo Nghị định sửa đổi Nghị định 24 của Chính phủ. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện.

Phương Dung