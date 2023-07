Sắp ra mắt tòa nhà văn phòng VPBank Saigon Tower tại quận 1

TP HCMVPBank Saigon Tower được thiết kế theo tiêu chuẩn văn phòng xanh, nội thất hiện đại cùng hệ thống tiện ích bao phủ xung quanh.

Dự kiến, tòa nhà bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 11. VPBank Saigon Tower tọa lạc tại mặt đường chính Tôn Đức Thắng, quận 1, ngay trung tâm hành chính và kinh tế của TP HCM, vị trí nằm kề bên sông Sài Gòn.

Từ tòa tháp có thể vươn tầm nhìn ra sông và khu hành chính mới của TP Thủ Đức. Khách hàng cũng có thể dễ dàng di chuyển tới những cao ốc thương mại, văn phòng, đại sứ quán, cơ quan chính phủ hay các địa điểm sầm uất lân cận như quận 2, quận 3, quận 4.

Trong tương lai, khi tuyến metro đi vào hoạt động sẽ giúp VPBank Saigon Tower được hưởng lợi với giao thông đi lại thuận lợi hơn.

Phối cảnh dự án nhìn từ bên ngoài. Ảnh: VPBank Saigon Tower

Ngoài vị trí thuận tiện, VPBank Saigon Tower còn được xây dựng hướng tới chuẩn mực về cao ốc văn phòng xanh, đáp ứng theo mọi tiêu chuẩn của Hội đồng công trình xanh (U.S. Green Building Council) về công trình kiến trúc đạt hiệu quả cao trong tiết kiệm nhiên liệu, mang lại lợi ích bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

Theo đại diện chủ đầu tư, VPBank Saigon Tower kiến tạo không gian làm việc chuyên nghiệp, truyền cảm hứng cũng như đề cao giá trị sức khỏe cho người lao động.

Phối cảnh VPBank Saigon Tower bên sông Sài Gòn. Ảnh: VPBank Saigon Tower

Toàn bộ không gian tòa nhà được bao quanh bằng hệ thống kính trong suốt đón ánh sáng tự nhiên, hướng tầm nhìn ra sông Sài Gòn, đi kèm theo đó là hệ thống kính cường lực được trang bị hai lớp cách âm, cách nhiệt, chống tia UV theo tiêu chuẩn của văn phòng hạng A+, hệ thống lọc không khí đảm bảo môi trường làm việc trong lành, thông thoáng, hệ thống máy xử lý khí thải, nước thải đạt tiêu chuẩn an toàn, theo tất cả thang điểm quy định của chứng chỉ LEED Gold.

VPBank Saigon Tower còn có không gian quảng trường Nexus Square. Trên diện tích lên đến 1.000 m2, Nexus Square là không gian vườn xanh mát, nơi khách thuê có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh cầu mới Ba Son hiện đại bên bờ sông Sài Gòn. Đây cũng là nơi doanh nghiệp có thể tổ chức các hoạt động sự kiện gặp gỡ, giao lưu, tăng cường kết nối, mở rộng cộng đồng.

Phối cảnh sảnh tòa nhà. Ảnh: VPBank Saigon Tower

Đại diện chủ đầu tư cho biết, không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại là chính sách nhân sự hữu hình, tạo năng lượng tích cực để người lao động gắn kết lâu dài với doanh nghiệp.

VPBank Saigon Tower đáp ứng tiêu chuẩn văn phòng hạng A+. Cao ốc được xây dựng trên diện tích 1.754 m2, với 26 tầng đã bao gồm tầng kỹ thuật, tầng tum mái và 5 tầng hầm được quản lý bởi hệ thống đỗ xe thông minh, cung cấp các vị trí đặc thù để đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng tiện ích (khu vực đỗ xe điện có sạc, ô đỗ xe cho người khuyết tật...). Toàn bộ công trình tòa nhà được bố trí sàn hạn chế trụ cột, diện tích trung bình 1.400 m2 mỗi tầng, mặt sàn thông thoáng, liền mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, bố trí không gian làm việc linh hoạt.

Tòa nhà lắp đặt hệ thống 12 thang máy, camera an ninh 24/24, hệ thống báo và chữa cháy đạt chuẩn, các vật liệu đá ốp tường và sàn nhập khẩu cao cấp, hệ thống sàn nâng 100mm theo tiêu chuẩn thiết kế văn phòng mới, các thiết bị vệ sinh an toàn, hệ thống cửa xoay an ninh... mang đến một môi trường làm việc tiện nghi sang trọng, góp phần tạo lập hình ảnh một doanh nghiệp đẳng cấp.

Không chỉ thụ hưởng không gian làm việc hiện đại, khách thuê tại VPBank Saigon Tower còn có cơ hội trải nghiệm những tiện ích đi kèm như: Sky bar, nhà hàng, cửa hàng tiện ích...

Yên Chi