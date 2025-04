Sắp ra mắt khu đô thị đầu tiên của Phú Mỹ Hưng tại Bắc Ninh

Bắc NinhDự án khu đô thị sinh thái Hồng Hạc City do Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư tọa lạc tại Thuận Thành, Bắc Ninh, quy mô gần 198 ha.

Lễ ra mắt dự án Hồng Hạc City diễn ra tại phường Xuân Lâm, Thuận Thành, ngày 19/4. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình kiến tạo một khu đô thị văn minh, hiện đại tại khu vực miền Bắc của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Đây cũng là dự án Bắc tiến đầu tiên của "ông lớn" bất động sản đến từ phía Nam.

Phối cảnh khu đô thị Hồng Hạc City. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Hồng Hạc City nằm tại vị trí chiến lược, ngay cửa ngõ tiếp giáp vùng Thủ đô của Bắc Ninh. Khu đô thị có vốn đầu tư 1,1 tỷ USD, rộng 197,76 ha, quy mô dân số khoảng 28.000 người.

Hồng Hạc City được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe nhiều tầng và các công trình dịch vụ công cộng thiết yếu như y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa.

Ngoài các cụm tiện ích dịch vụ hỗn hợp đa chức năng "all- in- one", Hồng Hạc City được quy hoạch gồm 3 phân khu nhà ở thấp tầng ký hiệu F, G, H, lần lượt đặt tên là phân khu Hồng Phát (khu F), Hồng Thịnh (khu G), và Hồng Phúc (khu H). Đại diện chủ đầu tư cho biết, tên gọi của ba phân khu hướng đến khu đô thị văn minh, không ngừng phát triển, gia tăng giá trị thịnh vượng và hạnh phúc cho cư dân. Trong đó, phân khu Hồng Phát sẽ được tập trung phát triển đầu tiên, dự kiến hoàn tất xây dựng từ cuối năm 2027.

Phối cảnh công viên và nhà câu lạc bộ thuộc phân khu Hồng Phát của Hồng Hạc City. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Chủ đầu tư cho biết, sự kiện ra mắt Hồng Hạc City là hoạt động mở đầu cho kế hoạch kinh doanh của Phú Mỹ Hưng tại Bắc Ninh nói riêng và cả thị trường miền Bắc nói chung. Dự kiến sau lễ ra mắt, đợt công bố mở bán đầu tiên của Hồng Hạc City sẽ được tổ chức vào tháng 6 với các sản phẩm thuộc zone F1-1 thuộc phân khu Hồng Phát.

Được thành lập năm 1993, Phú Mỹ Hưng là liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận và Phú Mỹ Hưng Asia Holdings. Tại TP HCM, chủ đầu tư này đã xây dựng thành công đại đô thị Phú Mỹ Hưng - khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước. Đáng chú ý, sau hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, Phú Mỹ Hưng không chỉ là khu đô thị hiện đại, đáng sống mà còn trở thành công trình tiêu biểu của thành phố HCM; đồng thời cũng là động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả khu Nam.

Bắc Ninh là một trong những thủ phủ công nghiệp tại miền Bắc, tập trung hàng loạt ông lớn FDI trong lĩnh vực sản xuất thiết bị công nghệ, điện tử, bán dẫn. Những năm gần đây, địa phương này cũng trở thành điểm đến của loạt chủ đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản.

Cơ sở hạ tầng giao thông tại Bắc Ninh cũng đang chuyển biến mạnh. Nổi bật là sân bay Gia Bình khởi công từ cuối năm ngoái, đang bước vào giai đoạn thi công hạ tầng đầu tiên và sẽ trở thành cảng hàng không quốc tế thứ hai của miền Bắc, bên cạnh Nội Bài. Sân bay quốc tế Gia Bình, cùng quy hoạch tuyến đường nối trực tiếp về trung tâm Hà Nội, dự báo là cú hích thúc đẩy thị trường bất động sản khu Đông Bắc Thủ đô cũng như mảnh đất Bắc Ninh.

Song Anh