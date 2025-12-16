Sắp ra mắt hệ thống giải golf cho khu công nghiệp toàn cầu

VIZ và Tập đoàn 54 ký kết triển khai IPGolf Tour dành cho lãnh đạo khu công nghiệp trên thế giới, hướng đến kết nối đầu tư và đối thoại chiến lược.

Hệ thống Giải vô địch Golf các Khu công nghiệp toàn cầu (IPGolf Tour) được công bố tại Diễn đàn Khu công nghiệp năm 2025, tổ chức tại TP HCM ngày 11/12. Sự kiện có sự tham dự của hơn 300 lãnh đạo khu công nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Theo đó, Cổng thông tin Khu công nghiệp Việt Nam (Vietnam Industrial Zone - VIZ) và Tập đoàn 54 - đơn vị quốc tế hoạt động trong lĩnh vực thể thao và giải trí, ký kết hợp tác chiến lược nhằm triển khai hệ thống giải từ năm 2026. Theo thỏa thuận, 54 Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò tổ chức và vận hành toàn bộ hệ thống giải đấu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác ngày 11/12. Ảnh: Tập đoàn 54

Theo kế hoạch, IPGolf 2026 sẽ gồm 10 chặng đấu khu vực tại Việt Nam và quốc tế, cùng một vòng chung kết toàn cầu. Hệ thống dự kiến quy tụ 252 đội thi đấu, tương đương 1.068 golfer là lãnh đạo khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất và nhà đầu tư đến từ 16 quốc gia.

Các chặng đấu quốc tế dự kiến tổ chức tại Singapore, Dubai, Đức và Mỹ. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026 tại TP HCM. Ban tổ chức cho biết hệ thống giải thưởng sẽ được thiết kế theo chuẩn quốc tế, trong đó có giải Hole-in-One với phần thưởng là chiếc xe Rolls-Royce Spectre và Cup vô địch IPGolf, được chế tác từ đá tự nhiên, hướng tới xác lập kỷ lục về quy mô.

Ông Ben Styles - Giám đốc điều hành tập đoàn 54 phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tập đoàn 54

Khác với các giải đấu thể thao thuần túy, IPGolf Tour được định vị như một nền tảng kết nối dành riêng cho cộng đồng lãnh đạo khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất và nhà đầu tư. Thông qua các vòng đấu golf, ban tổ chức kỳ vọng tạo ra không gian đối thoại phi chính thức, nơi các bên có thể xây dựng quan hệ, chia sẻ tầm nhìn và tìm kiếm cơ hội hợp tác dài hạn.

Đại diện Tập đoàn 54, ông Ben Styles, Giám đốc điều hành, cho biết golf từ lâu đã được sử dụng như một công cụ kết nối trong giới doanh nghiệp toàn cầu. Việc thiết kế một hệ thống giải dành riêng cho khu công nghiệp giúp mở rộng cách tiếp cận xúc tiến đầu tư, bổ trợ cho các kênh gặp gỡ truyền thống.

Theo số liệu được công bố tại Diễn đàn Khu công nghiệp 2025, Việt Nam hiện có hơn 450 khu công nghiệp, thu hút khoảng 25.000 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sau hơn 30 năm phát triển, khu công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng dự án, tiêu chuẩn bền vững và chiều sâu kết nối quốc tế.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc và dòng vốn đầu tư trở nên chọn lọc hơn, các mô hình kết nối mềm giữa lãnh đạo doanh nghiệp và khu công nghiệp được xem là một hướng tiếp cận mới nhằm tăng cường niềm tin và hiểu biết lẫn nhau.

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Nhà sáng lập IPGolf, Tổng giám đốc VIZ cho biết hệ thống giải sẽ trở thành nền tảng đối thoại chiến lược dành cho những người trực tiếp tham gia điều hành và phát triển khu công nghiệp. Theo bà, hiện trên thế giới chưa có mô hình thể thao nào được thiết kế riêng cho nhóm đối tượng này.

Hoài Phương