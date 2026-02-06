Sáp nhập hai trường Luật

Trường Cao đẳng Luật Miền Trung trở thành phân hiệu tại Quảng Trị của trường Đại học Luật TP HCM.

Chiều 6/2, trường Đại học Luật TP HCM công bố quyết định thành lập phân hiệu tại Quảng Trị.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng, cho biết đây là kết quả của quá trình bàn giao nguyên trạng và điều chuyển tài sản, nhân sự, người học từ trường Cao đẳng Luật Miền Trung thuộc Bộ Tư pháp sang trường Đại học Luật TP HCM thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tinh gọn bộ máy quản lý.

Phân hiệu tại Quảng Trị của trường Đại học Luật TP HCM. Ảnh: HCMULAW

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nói đây là cú hích giúp địa phương nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và thu hút đầu tư thông qua môi trường pháp lý vững chắc.

Phân hiệu Quảng Trị có nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cán bộ pháp lý, bổ trợ tư pháp cho tỉnh và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nơi đây cũng được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu chính sách, pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế ở hành lang kinh tế Đông - Tây.

Cơ sở này dự kiến tuyển 400 sinh viên chính quy ngay trong năm nay và đào tạo văn bằng 2 ngành Luật, Ngôn ngữ Anh.

TS Sơn cho hay sẽ điều động đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trực tiếp giảng dạy tại Phân hiệu Quảng Trị. Đồng thời, trường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, giáo trình và công nghệ giảng dạy để đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng giữa cơ sở chính và phân hiệu.

Trường Đại học Luật TP HCM thành lập năm 1976, tiền thân là trường Cán bộ Tư pháp Miền Nam. Quy mô đào tạo hiện nay là hơn 11.500 người học, hơn 300 giảng viên chủ yếu ở lĩnh vực Luật, Ngôn ngữ, Kinh tế.

Trường Cao đẳng Luật Miền Trung ra đời năm 2020, hiện có 45 giảng viên, khoảng 500 sinh viên, chủ yếu bậc trung cấp.

Lệ Nguyễn