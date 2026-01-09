Sáp nhập hai bệnh viện trung ương về Đại học Y Hà Nội

Bệnh viện 71 và Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương được chuyển giao về Đại học Y Hà Nội, hướng trở thành bệnh viện đa khoa, và là cơ sở thực hành cho sinh viên.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội ngày 9/1 cho biết việc này nằm trong phương án sắp xếp, tổ chức các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2026-2030. Việc bàn giao sẽ hoàn tất trước ngày 20/1.

Trường dự kiến tổ chức lại và sáp nhập Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương thành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Sầm Sơn. Cơ sở này được định hướng trở thành trung tâm chuyên sâu trong lĩnh vực Phục hồi chức năng - Đông Y, Lão khoa và Nam học.

Trong khi đó, Bệnh viện 71 Trung ương được chuyển đổi thành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thanh Hóa, chuyên sâu trong lĩnh vực Lao Phổi, Tim mạch, Ung bướu, Ngoại khoa, Thận - Lọc máu.

Bệnh viện 71 Trung ương ở Thanh Hóa. Ảnh: Website bệnh viện

Ông Tú nhìn nhận cơ sở quan trọng để Chính phủ, Bộ Y tế và tỉnh Thanh Hóa đồng ý chuyển hai bệnh viện trung ương về trường Đại học Y Hà Nội là trường có phân hiệu tại Thanh Hóa đang hoạt động rất hiệu quả. Nơi đây đào tạo nhiều mã ngành đại học và sau đại học với tổng hơn 1.800 học viên, sinh viên.

Hiện, Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương là bệnh viện tuyến cuối về phục hồi chức năng của cả nước. Bệnh viện 71 Trung ương chuyên sâu về bệnh phổi và lao, chỉ đạo tuyến cho 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Theo ông Tú, trường Đại học Y Hà Nội sẽ duy trì các hoạt động này, đồng thời hỗ trợ phát triển các chuyên khoa khác để cả hai trở thành bệnh viện đa khoa, đạt tiêu chuẩn chất lượng ngang tầm khu vực. Đồng thời, đây là nơi thực hành cho sinh viên.

Đại học Y Hà Nội là trường chuyên về đào tạo y khoa hàng đầu và lâu đời nhất Việt Nam, quy mô đào tạo hơn 16.000 sinh viên, nghiên cứu sinh. Trước đó, trường có một bệnh viện đa khoa là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với ba cơ sở, vừa khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, vừa là cơ sở đào tạo thực hành.

Ngoài ra, sinh viên của trường được đào tạo thực hành ở các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương...

Dương Tâm