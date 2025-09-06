Sập nhà sàn ở Thái Nguyên, 6 người bị thương

Khi 20 người chuẩn bị ngồi ăn tối trong ngôi nhà sàn ở xã Bằng Thành, sàn gỗ cao hơn 3 m bất ngờ đổ sập, khiến 6 người bị thương.

Khoảng 19h50 ngày 5/9, gia đình ông Hoàng Văn Chung, thôn Vi Lạp, dọn ba mâm cơm cho 20 người ăn, sàn gỗ bất ngờ gãy đổ. Mọi người rơi xuống nền đất phía dưới, trong đó hai người bị chấn thương nặng liên quan đến cột sống và gãy tay. Các nạn nhân bị thương nhẹ được đưa tới Trung tâm Y tế Pắc Nặm điều trị, hai trường hợp nặng chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

Sàn nhà sàn ở Thái Nguyên sập khiến 6 người bị thương. Ảnh: UBND xã Bằng Thành

Tại hiện trường, nhiều tấm gỗ bị mối mọt, vỡ vụn sau khi rơi. Ngôi nhà của gia đình ông Chung theo kiến trúc truyền thống của đồng bào Tày: phần dưới xây gạch làm kho, bên trên quây gỗ và sàn là nơi sinh hoạt.

Theo ông Cà Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, nguyên nhân ban đầu có thể do các xà ngang chính bị mối mọt, không chịu được tải trọng khi có nhiều người cùng ngồi.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ ban đầu cho hai người bị thương nặng mỗi người 2 triệu đồng, bốn người còn lại mỗi người 500.000 đồng. Cơ quan chức năng cảnh báo nhiều nhà sàn trên địa bàn được xây dựng lâu năm, gỗ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân cần kiểm tra, gia cố hoặc thay thế kịp thời các hạng mục hư hỏng.

Gia Chính