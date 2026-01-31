Sập mỏ coltan lớn hàng đầu thế giới, hơn 200 người chết

CHDC CongoKhu hầm mỏ Rybaya, nơi sản xuất 15% quặng coltan cho thế giới, bị sập, khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Lumumba Kambere Muyisa, người phát ngôn của thống đốc tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo, hôm nay cho biết khu hầm mỏ Rybaya bị sập hôm 28/1, bắt nguồn từ một vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra, nhưng giới chức đến nay chưa thể thống kê được chính xác thương vong.

"Đã có hơn 200 người chết, một số vẫn bị vùi lấp và chưa được tìm thấy", Muyisa nói, thêm rằng một số người bị thương đã được chuyển đến cơ sở y tế. Một cố vấn của thống đốc cho biết số người chết được xác nhận là ít nhất 227 người.

Ông Muyisa cho hay khu khai thác quặng coltan lớn nhất thế giới này rất dễ xảy ra sạt lở trong mùa mưa. "Bùn đất đã trút xuống hầm mỏ khi các nạn nhân đang ở bên trong", ông nói.

Công nhân đang làm việc tại mỏ khai thác coltan ở Rubaya, Congo hồi tháng 5/2025. Ảnh: AP

Thống đốc Bắc Kivu, do lực lượng nổi dậy M23 bổ nhiệm, đã tạm thời đình chỉ hoạt động khai thác thủ công tại khu mỏ và ra lệnh di dời những cư dân sống gần khu vực này, theo ông Muyisa.

Clovis Mafare, công nhân mỏ từng làm việc ở mỏ Rubaya, cho biết đã có nhiều vụ sạt lở đất xảy ra vì các đường hầm thường được đào bằng tay và không được gia cố một cách an toàn.

"Người ta đào bới khắp nơi mà không có biện pháp kiểm soát hay đảm bảo an toàn. Một hầm mỏ có thể có tới 500 công nhân và vì các đường hầm chạy song song, một vụ sập có thể ảnh hưởng đến nhiều hầm mỏ cùng lúc", Mafare nói.

Rubaya, nằm ở trung tâm miền đông Congo, là vùng đất giàu khoáng sản nhưng suốt nhiều thập kỷ qua bị xâu xé bởi bạo lực giữa quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang, trong đó có M23 vốn được Rwanda hậu thuẫn.

Congo là nước cung cấp chính coltan, loại quặng màu đen chứa kim loại hiếm tantalum. Đây là thành phần quan trọng trong sản xuất điện thoại thông minh, máy tính và động cơ máy bay.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, năm 2023, quốc gia này sản xuất khoảng 40% lượng coltan toàn cầu. Hơn 15% nguồn cung coltan của thế giới đến từ các mỏ ở Rubaya.

Thanh Tâm (Theo AP, AFP, Guardian)