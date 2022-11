Sắp mở bán dự án nhà ở xã hội chất lượng cao tại Bình Dương

Bình DươngDự án New Lavida do Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư là dự án nhà ở xã hội với nhiều tiện ích cao cấp.

Tập đoàn Lê Phong vừa giới thiệu sản phẩm nhà ở xã hội với mức giá chỉ từ 900 triệu đồng một căn.

Vào ngày 20/11 tới đây, sự kiện mở bán dự án New Lavida được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Asia Center, số 12 Đại lộ Độc Lập, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại lễ mở bán, khách hàng có cơ hội nhận được những quà tặng giá trị với chương trình bốc thăm trúng thưởng cùng nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho khách hàng giao dịch tại sự kiện.

New Lavida của Tập đoàn Lê Phong là một trong số ít dự án đủ điều kiện mở bán giai đoạn cuối năm 2022 tại Bình Dương. Ảnh: Lê Phong

Từ khi ra mắt, New Lavida được Lê Phong định vị là dự án nhà ở xã hội chất lượng cao, đa tiện ích, được kiến tạo bởi các đơn vị uy tín và tên tuổi trong ngành. Điều này khiến dự án giành được sự quan tâm của khách hàng.

Tọa lạc giữa lòng thành phố Dĩ An, liền kề trung tâm thương mại Vincom Dĩ An, ngay mặt tiền đường Đường tỉnh 743C, New Lavida là khu phức hợp Nhà ở xã hội - thương mại - công viên - trường học được xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng cao.

Dự án New Lavida dự kiến bàn giao quý I/2024. Ảnh: Lê Phong

Với quy mô hơn 12.000m2, cung cấp gần 1.000 căn hộ từ 1-2 phòng ngủ diện tích đa dạng. New Lavida mở ra cuộc sống tiện nghi với nhiều trải nghiệm khác biệt.

Các tiện ích của dự án không thua kém các khu nhà ở thương mại như hồ bơi trên tầng 5, phòng tập gym, sân chơi cho trẻ em, khu thể thao, khu thương mại với đầy đủ tiện ích từ siêu thị, nhà hàng, phòng khám, gym và spa, khu vực thư giãn, trường mầm non quy mô 2.000m2 với 5 tầng lầu được đầu tư trang thiết bị hiện đại...

Ngay dưới thềm New Lavida là chuỗi 16 tiện ích đa dạng như hồ bơi, công viên, trường học... Ảnh: Lê Phong

New Lavida là dự án nhà ở xã hội bàn giao nội thất tiêu chuẩn thương mại với các thương hiệu danh tiếng như Dudoff – thương hiệu thiết bị bếp hàng đầu Anh Quốc, Nippon, Viglacera, Inax, Cotto... Dự án được quản lý và vận hành bởi tập đoàn Anabuki Nhật Bản sẽ giúp nâng cao chất lượng sống và đam bảo an ninh an toàn tối đa cho cư dân. Xây dựng cộng đồng văn minh, môi trường sống xanh sạch tại New Lavida là mục tiêu mà Tập đoàn Lê Phong hướng tới.

Lê Phong cũng đưa ra giải pháp hỗ trợ tài chính cho người mua nhà. Khách hàng được hỗ trợ vay 80% giá trị tài sản trong 25 năm, lãi suất vay 4,8% mỗi năm, trả góp 5 triệu đồng mỗi tháng.

Yên Chi