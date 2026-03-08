Sập kho ở KCN Sóng Thần, 4 thợ gặp nạn

TP HCMBốn thợ lắp máy lạnh rơi từ độ cao hơn 10 m khi la phông nhà kho ở khu công nghiệp Sóng Thần sập, một người tử vong.

Nhiều nhân viên làm việc chiều 7/3 tại nhà kho của Công ty Schenker trên đường số 8, phường Dĩ An, nghe tiếng động lớn. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện bốn người đàn ông nằm bất động dưới nền, xung quanh là nhiều mảnh vỡ.

Hiện trường vụ tai nạn lao động tại nhà kho. Ảnh: Thái An

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng một thợ 31 tuổi, ngụ TP HCM, đã tử vong. Ba người còn lại bị chấn thương với các mức độ khác nhau.

Theo nhân chứng, nhóm thợ đến lắp đặt hệ thống máy lạnh cho nhà kho. Trong lúc làm việc, phần la phông bất ngờ sập khiến họ rơi xuống đất từ độ cao hơn 10 m.

Doanh nghiệp xảy ra sự cố hoạt động trong lĩnh vực logistics, chuỗi cung ứng, vận tải hàng hóa.

Công an TP HCM phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Phước Tuấn