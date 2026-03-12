Sắp IPO, Điện Máy Xanh kỳ vọng nhân đôi lợi nhuận trong 5 năm

Chuỗi Điện Máy Xanh đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 13.000 tỷ đồng năm 2030, gấp đôi so với hiện nay, trong bối cảnh chuỗi này sắp IPO trong năm nay.

Theo tài liệu vừa gửi nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) ghi nhận doanh thu khoảng 107.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.100 tỷ đồng năm 2025. Giai đoạn 2026-2030, doanh thu dự kiến đạt khoảng 182.000 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 11% mỗi năm.

Lợi nhuận được kỳ vọng tăng nhanh hơn, khoảng 16% mỗi năm, nhờ đóng góp từ các mảng dịch vụ có biên lợi nhuận cao như tài chính tiêu dùng, hậu mãi và sửa chữa thiết bị. Nếu đạt kế hoạch, lợi nhuận sau thuế của chuỗi bán lẻ này có thể tăng lên khoảng 13.000 tỷ đồng vào năm 2030, gấp đôi hiện nay.

Lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá thị trường bán lẻ điện thoại và điện máy tại Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng, có thể đạt quy mô khoảng 15 tỷ USD năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 8% mỗi năm. Nhu cầu nâng cấp thiết bị nhờ các công nghệ mới như AI, 5G và hệ sinh thái nhà thông minh, cùng xu hướng tiêu dùng các sản phẩm nâng cao chất lượng sống, được xem là động lực chính của thị trường.

Trên cơ sở đó, Điện Máy Xanh xây dựng chiến lược tăng trưởng dựa trên năm trụ cột. Doanh nghiệp tiếp tục tối ưu hiệu quả mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng hiện hữu, đồng thời mở rộng sang các dịch vụ như tài chính trả góp và lắp đặt - sửa chữa thiết bị thông qua hệ thống "Thợ DMX". Ứng dụng khách hàng cũng được phát triển thành nền tảng tích hợp mua sắm và dịch vụ hậu mãi.

Một động lực tăng trưởng khác là liên doanh EraBlue tại Indonesia. Chuỗi này hoạt động tại thị trường gần 300 triệu dân và đặt mục tiêu mở rộng lên khoảng 1.000 cửa hàng trong dài hạn.

Chuẩn bị IPO trong năm 2026

Kế hoạch tăng trưởng được công bố trong bối cảnh DMX chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lần đầu tiên kể từ khi tái cấu trúc để chuẩn bị niêm yết.

Theo kế hoạch được thông qua, năm nay doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 122.500 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng, tăng 26,7%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 25% trên mệnh giá cổ phiếu.

Sang năm 2027, doanh thu dự kiến đạt 135.000 tỷ đồng, tăng 10,2%, còn lợi nhuận sau thuế khoảng 8.472 tỷ đồng, tăng 15,3%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 28,7%.

Đại hội cũng thông qua phương án chào bán tối đa hơn 179 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương đương khoảng 16,3% số cổ phần đang lưu hành. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, ở mức 16.163 đồng một cổ phiếu.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm nay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền thu được từ đợt IPO, sau khi trừ chi phí, sẽ được dùng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm nay.

Khi hoàn tất IPO, cổ phiếu DMX cũng sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện niêm yết, doanh nghiệp cho biết sẽ đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.

DMX đồng thời dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại với tổng mức tối đa 3.200 tỷ đồng sau khi hoàn tất IPO.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT Thế Giới Di Động kiêm CEO DMX, nói việc tổ chức đại hội cổ đông và triển khai IPO là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho chuỗi bán lẻ điện máy này.

Một số công ty chứng khoán cho rằng việc tách riêng và niêm yết Điện Máy Xanh có thể giúp thị trường định giá rõ hơn mảng bán lẻ điện thoại và điện máy trong hệ sinh thái Thế Giới Di Động.

Theo báo cáo của SSI, mảng bán lẻ điện thoại và điện máy do Điện Máy Xanh vận hành dự kiến tiếp tục là trụ cột của tập đoàn, đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trong những năm tới.

Trong khi đó, VNDirect nhận định việc IPO các chuỗi bán lẻ riêng biệt có thể giúp doanh nghiệp cải thiện tính minh bạch tài chính và mở ra dư địa định giá cao hơn cho từng mảng kinh doanh so với khi được phản ánh chung trong định giá của công ty mẹ.

Theo Vietcap, xu hướng mở rộng sang các dịch vụ như tài chính tiêu dùng, sửa chữa và hậu mãi có thể giúp các chuỗi bán lẻ điện máy cải thiện biên lợi nhuận ở trung hạn, trong bối cảnh thị trường thiết bị công nghệ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn so với trước.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý cạnh tranh từ thương mại điện tử và chu kỳ tiêu dùng chậm lại sẽ khiến tốc độ tăng trưởng của ngành bán lẻ điện máy không còn cao như giai đoạn bùng nổ trước đây. Vì vậy, hiệu quả triển khai các mảng dịch vụ mới có thể đóng vai trò quan trọng với triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Thi Hà