Sập hầm lò, 5 công nhân tử vong

Quảng NinhSự cố sập hầm lò khai thác than của Công ty Than Hòn Gai khiến 5 công nhân đang làm việc tử vong, khuya 29/7.

Khoảng 22h10, lò chợ thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại, Công ty Than Hòn Gai, TP Hạ Long xảy ra sự cố. 5 công nhân đang làm việc trong hầm bị đất đá vùi lấp.

Thời điểm đó, TP Hạ Long mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở một số khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và lực lượng cấp cứu mỏ đã khẩn trương cứu hộ. Đến 5h28 hôm nay, 5 công nhân được đưa ra ngoài, nhưng đều tử vong.

Đại diện TKV cho biết trước mắt sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công ty Than Hòn Gai hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu/gia đình.

Hồi tháng 5, lò của Công ty Than Quang Hanh, TP Cẩm Phả bị sạt lở đất đá trong lúc công nhân đang khai thác than khiến 3 người chết, một người bị thương. Trước đó một tháng, gương lò khai thác than của Công ty Than Thống Nhất xảy ra sự cố khiến 4 công nhân thiệt mạng.

Lê Tân