Sập giàn giáo khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người chết

Đăk LăkGiàn giáo cốp pha bậc nước cao tốc trên vách núi bị sập, nhóm công nhân rơi từ độ cao 40 m xuống đất khiến hai người tử vong, một bị thương, sáng 11/8.

Khoảng 9h, nhóm 7 lao động Công ty Duy Phong thi công bậc nước cao hơn 50 m nằm trên núi ở dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc (tỉnh Phú Yên cũ), bằng cách dùng vòi phun bêtông lên các tấm cốp pha dựng thủ công.

Bậc nước nằm trên vách núi nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Khi đến đoạn 3/4 dốc, giàn giáo công trình bậc nước bị sập làm ba người là Nguyễn Bá Nam, (45 tuổi, trú Xuân Phu, Tuy An Đông), Tôn Thành Minh, (55 tuổi, trú Phú Mỹ, Tuy An Bắc), Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, thôn Diêm Điền, Tuy An Đông) té ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị bêtông vùi lấp.

Hai ông Minh và Nam chết tại chỗ, ông Dũng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên nằm cách hiện trường tai nạn hơn 11 km.

Theo cơ quan chức năng, dự án cao tốc nói trên do Ban Quản lý Dự án 85 làm chủ đầu tư. Công ty Thăng Long là nhà thầu chính. Thầu phụ là Công ty Duy Phong đã thuê 7 lao động tại địa phương làm công trình thoát nước.

Vách núi nơi xảy ra sự cố cao hơn 80 m. Công trình bậc nước tạo dòng cho nước chảy trên vách xuống, tránh sạt lở khi mưa lớn.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông), đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) 19,6 km, Đăk Lăk (Phú Yên cũ) hơn 42 km.

Điểm đầu tuyến giao quốc lộ 19 và kết nối cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đoạn cuối nối cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, xã Tuy An Bắc. Dự án có tổng đầu hơn 14.800 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Bùi Toàn - Trần Hóa