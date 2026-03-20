Sập giàn giáo công trình trường học, một người tử vong

Lâm ĐồngTai nạn lao động tại công trình Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (phường Bắc Gia Nghĩa) khiến một công nhân tử vong, hai người bị thương.

Trưa 20/3, nhóm công nhân thi công hạng mục nhà lớp học 8 phòng và hạ tầng kỹ thuật đang làm việc trên giàn giáo sắt thì xảy ra sự cố. Ba người gồm ông Đào Vĩnh Long (43 tuổi), anh Lê Văn Khải (31 tuổi) và anh Từ Ngọc Lợi (31 tuổi) rơi xuống đất khi chuẩn bị kết thúc ca làm việc.

Công trình xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 người thương vong ở phường Bắc Gia Nghĩa, ngày 20/3. Ảnh: Chi Yêng

Các công nhân tại hiện trường đã sơ cứu, gọi xe đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đăk Nông. Ông Long tử vong do chấn thương nặng, hai người còn lại bị thương, đang điều trị, sức khỏe tạm ổn định.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa, thời điểm xảy ra tai nạn, tổ công nhân đang thi công công tác trát tường trên dàn giáo đã lắp đặt. Trong quá trình di chuyển xuống, cả ba bị trượt ngã.

Công trình thuộc loại dân dụng cấp III, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vạn Thịnh Đăk Nông thi công; Công ty TNHH MTV Hoàng Thạch Đăk Nông giám sát.

Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân tai nạn.