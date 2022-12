Sập giàn giáo công trình trung tâm thương mại

Nghệ AnGiàn giáo khoảng 900 m2 ở công trường xây dựng trung tâm thương mại thành phố Vinh đổ sập khi đang thi công, trưa 24/11.

Khoảng 11h, hơn chục công nhân đang bơm bê tông tươi mặt sàn tầng 2 tòa nhà trung tâm thương mại ở đường Đại lộ Lê Nin, thuộc phường Hà Huy Tập thì một số điểm giàn giáo bằng sắt bất ngờ rung lắc rồi đổ sập.

Sự cố khiến phần lớn lượng bê tông đã đổ lên mặt sàn tầng 2 bị tuột xuống tầng một; sắt thép bị sập hoặc uốn cong.

Tham gia cứu hộ, một lính cứu hỏa thuộc lực lượng Cảnh sát chữa cháy, Công an Nghệ An cho biết, do bê tông tuột chậm nên các công nhân phía trên kịp di chuyển tới những điểm không bị sập, thoát nạn.

Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: Nguyễn Hải

Chiều nay, xung quanh công trình gặp sự cố được quây kín bạt. Phía trong, hàng chục công nhân cùng máy móc đang cấp tập dọn sắt, xúc bê tông hư hỏng khỏi hiện trường.

Ông Lê Đắc Thọ, giám đốc công ty TNHH Xây dựng LMK - nhà thầu thi công dự án, cho biết công trình gặp sự cố có thiết kế 7 tầng, mỗi mặt sàn 900 m2. Giàn giáo sập trong lúc công nhân đổ gần xong 250 khối bê tông.

"Nguyên nhân có thể do một số cấu kiện giàn giáo bị lỗi. Sự cố gây thiệt hại lớn về kinh tế, chúng tôi đang báo cáo với các đơn vị liên quan", ông Thọ nói.

Công nhân dọn dẹp hiện trường sau sự cố. Ảnh: Nguyễn Hải

Lãnh đạo phường Hà Huy Tập cho hay đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.

Hải Chi