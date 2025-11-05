Sắp đóng đăng ký mua cổ phiếu IPO VPS

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS sẽ đóng đăng ký mua cổ phiếu IPO vào 17h ngày 6/11.

Đây là lần đầu công ty này chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO). Nhà đầu tư có thể đăng ký mua cổ phiếu qua ứng dụng VPS SmartOne, website chính thức hoặc tại hội sở, chi nhánh và các đại lý phân phối được ủy quyền.

Theo thông báo từ VPS, các công đoạn của quá trình IPO sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn. Cụ thể, từ 16/10 đến 6/11, nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc. Sau đó, từ ngày 7/11 đến 9/11, công ty sẽ xác định giá chào bán cuối cùng, tổng hợp danh sách và khối lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư. Từ ngày 10/11 đến 17h ngày 14/11, nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phiếu IPO theo kết quả thông báo.

Nhà đầu tư chỉ còn hơn 1 ngày để đăng ký mua cổ phiếu IPO của VPS. Ảnh: VPS

Trước 17h ngày 20/11, VPS hoặc các đại lý phân phối sẽ thông báo kết quả mua cổ phiếu, bao gồm số lượng cổ phiếu được mua thành công và số tiền hoàn lại (nếu có). Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được xác nhận giải tỏa tài khoản phong tỏa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu sẽ được bàn giao cho nhà đầu tư trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

VPS cho biết, các mốc thời gian có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Giới chuyên môn đánh giá, đợt IPO của VPS là một trong những sự kiện đáng chú ý của ngành tài chính Việt Nam năm 2025, không chỉ bởi quy mô vốn huy động lớn, mà còn bởi vị thế dẫn đầu thị phần môi giới và giao dịch của công ty trên thị trường.

Theo lộ trình được công bố, sau khi IPO và niêm yết cổ phiếu, VPS sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển "VPS 2.0", tập trung mở rộng quy mô hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm tài chính mới như tài sản mã hóa, lĩnh vực đang thu hút mạnh dòng vốn quốc tế.

(Nguồn: VPS)