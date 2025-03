Sắp diễn ra triển lãm thực phẩm và đồ uống quy mô quốc tế

Hơn 170 doanh nghiệp toàn cầu dự kiến tham gia triển lãm Food & Hospitality Hanoi 2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội, ngày 18-20/3.

Trong đó, nhiều thương hiệu nổi tiếng từ Ấn Độ, Ba Lan, Đức, Hàn Quốc, Hy Lạp, Hong Kong, Malaysia, Mỹ, Na Uy, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Uzbekistan, Australia, Italy... đã xác nhận tham dự. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung ứng chất lượng về thực phẩm và đồ uống (F&B), dịch vụ khách sạn, nhà hàng và khám phá các xu hướng ẩm thực mới.

Khách tham quan Triển lãm Food & Hospitality Hanoi 2023. Ảnh: Informa Markets Việt Nam

Sự kiện nằm trong chuỗi hơn 40 triển lãm thương mại quốc tế về ngành F&B, nhà hàng và dịch vụ lưu trú trên toàn cầu do Informa Markets tổ chức. Tại Việt Nam, với hai phiên bản luân phiên tại TP HCM và Hà Nội, Food & Hospitality Hanoi năm nay dự kiến thu hút 170 nhà trưng bày từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đại diện ban tổ chức, số lượng doanh nghiệp tham dự hiện tăng 22% so với phiên bản năm 2023. Trong đó, số lượng nhà trưng bày quốc tế chiếm 70%, tăng 5% so với năm trước. "Điều này cho thấy thị trường F&B và dịch vụ lưu trú Hà Nội đang dần thu hút sự quan tâm từ các doanh nghiệp quốc tế", vị đại diện nhận định.

Triển lãm dự kiến thu hút hơn 7.000 khách tham quan chuyên ngành trong ba ngày, từ ngày 18 đến ngày 20/3. Nhiều sản phẩm F&B, bánh mỳ, bánh ngọt, kem, trà, cà phê, rượu vang, rượu mạnh, đồ uống có cồn... sẽ được trưng bày. Bên cạnh đó, sự kiện còn giới thiệu các dịch vụ thực phẩm và thiết bị khách sạn, công nghệ thực phẩm, bao bì, đồ dùng một lần, công nghệ ngành khách sạn và các dịch vụ công nghiệp liên quan khác.

Ngoài vai trò là cầu nối giao thương, Food & Hospitality Hanoi 2025 còn là không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực. Là một trong những triển lãm với tỷ lệ gian hàng quốc tế cao nhất, hơn 24 quốc gia tham dự, triển lãm hứa hẹn mang đến sự giao thoa ẩm thực hiếm gặp tại thị trường Việt Nam.

Trong đó, nhiều nhóm gian hàng quốc tế sẽ góp mặt như Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Liên bang Đức (BMEL), Cơ quan xúc tiến thương mại Italia (ICE), Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản (JFA), Hiệp hội tư vấn sữa California, Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Trung Tây và Đông Bắc Mỹ, Hội đồng Hải sản Na Uy, Hội đồng Xuất khẩu Nông nghiệp California (CAEC), Hội đồng Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Mỹ, Hội đồng Việt quất Mỹ (UHBC), Liên đoàn xuất khẩu thịt Mỹ (USMEF), Thịt heo châu Âu (EU Pork), Tổ chức Khoai tây Mỹ (Potatoes US), Hiệp hội Nho khô Bang California (Raisin Administrative Committee), Ủy ban Táo Washington...

Cuộc thi Đầu bếp Tài năng Hà Nội lần II năm 2023 với sự tham gia của nhiều đầu bếp trong nước và quốc tế. Ảnh: Informa Markets Việt Nam

Ngoài cơ hội để khách mua hàng kết nối trực tiếp cùng nhà phân phối, tận hưởng các ưu đãi độc quyền trong ngành, tại triển lãm, khách tham quan còn được trải nghiệm một không gian văn hóa, ẩm thực độc đáo thông qua cuộc thi. Đó là cuộc thi Đầu bếp Tài năng Hà Nội lần III, cuộc thi tranh tài pha chế - Vietnam Barista Competition (VBC), cuộc thi thử mùi cà phê tại Việt Nam - Vietnam Aromaster Championship (VAC) hay giải thưởng Asia's Excellent Taste Awards 2025 - nơi vinh danh các cá nhân, tập thể có những đóng góp xuất sắc cho ngành ẩm thực, nhà hàng, khách sạn Việt Nam.

Vietnam Barista Competition (VBC) năm 2023 thu hút nhiều thí sinh trong ngành pha chế tham dự. Ảnh: Informa Markets Việt Nam

Đây cũng là dịp để khách tham quan cập nhật xu hướng, thông tin mới về ngành thực phẩm, đồ uống và nhà hàng, khách sạn thông qua các chương trình hội nghị được đồng tổ chức bởi Informa Markets và các tổ chức có sức ảnh hưởng lớn như Hiệp hội Khách sạn Việt Nam (VHA), Câu lạc bộ Quản lý Buồng Việt Nam (VEHA) và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng (DCCA). Các hội thảo sẽ xoay quanh chủ đề về tối ưu chi phí hoạt động trong khách sạn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển mô hình thực phẩm, đồ uống (F&B) mới kết hợp giữa văn hóa truyền thống và công nghệ.

(Nguồn: Informa Markets Việt Nam)