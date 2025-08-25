Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Hà NộiTriển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) ở Đông Anh.

Triển lãm do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Triển lãm nhằm tôn vinh quá khứ, truyền cảm hứng cho hiện tại và mở ra hướng đi cho tương lai của ngành, tái hiện lịch sử vẻ vang, tinh thần phụng sự, đổi mới không ngừng và sức mạnh của bộ ba trụ cột khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số.

Máy bay không người lái (UAV) trưng bày tại Đại hội Đại biểu lần thứ I, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, hồi đầu tháng 8. Ảnh: Đình Tùng

Nội dung trưng bày bám sát hành trình 80 năm của đất nước, được bố trí theo 5 thời kỳ, gắn với từng giai đoạn lịch sử. Không gian triển lãm thiết kế hiện đại, với các hiện vật, hình ảnh và công nghệ trình chiếu, giúp người xem dễ dàng tiếp cận thông tin về các nhân vật, sự kiện tiêu biểu của từng thời kỳ.

Giai đoạn 1945-1954 khắc họa thời kỳ kháng chiến và kiến quốc, những ngày khoa học kỹ thuật phục vụ kháng chiến, thông tin liên lạc giữ mạch độc lập.

Giai đoạn 1954-1975 là thời kỳ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Giai đoạn 1975-1986 về những năm trước Đổi mới, khoa học kỹ thuật và thông tin liên lạc đóng góp vào việc xây dựng tổ quốc thống nhất, giàu mạnh.

Giai đoạn 1986-2025 phản ánh chặng đường Đổi mới và hội nhập, với ba phân khu triển lãm về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Giai đoạn Tương lai là khu trưng bày hướng tới tương lai sau năm 2025, với trọng tâm là các sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam và nhóm 11 công nghệ chiến lược - nền tảng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sự kiện được kỳ vọng mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về hành trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời khơi dậy niềm tự hào cũng như khát vọng tiếp tục đổi mới trong thời đại số.

Song song với triển lãm, diễn đàn "Tương lai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" sẽ diễn ra vào sáng 29/8 tại VEC.

Trọng Đạt

