Robot, chip máy bay UAV quy tụ trong triển lãm Make in Viet Nam

Một số mẫu máy bay không người lái (UAV) được các doanh nghiệp trưng bày. Trong đó nổi bật là mô hình UAV chở người của CT Group (giữa) và Hera - mẫu drone nhỏ gọn, đặt được trong balo nhưng đạt tải trọng 15 kg do TS. Lương Việt Quốc phát triển (trái).