Robot, chip máy bay UAV quy tụ trong triển lãm Make in Viet Nam

Bên lề Đại hội Đại biểu lần thứ I, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 16/8, nhiều sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam được các doanh nghiệp đem đến trưng bày tại triển lãm. Video: Văn Ngọc
Trong ảnh là thiết bị nhà thông minh do VConnex phát triển. Startup này sở hữu dải sản phẩm đa dạng, từ công tắc thông minh, cảm biến chuyển động, cảm biến khói, khóa cửa thông minh, ổ cắm thông minh, đến camera giám sát.
Một số mẫu máy bay không người lái (UAV) được các doanh nghiệp trưng bày. Trong đó nổi bật là mô hình UAV chở người của CT Group (giữa) và Hera - mẫu drone nhỏ gọn, đặt được trong balo nhưng đạt tải trọng 15 kg do TS. Lương Việt Quốc phát triển (trái).
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long (hàng trên bên phải) giới thiệu một mẫu UAV "Make in Viet Nam" cho khách tham quan triển lãm.
Các sản phẩm chip do Việt Nam thiết kế cũng có mặt tại sự kiện. Trong đó có chip 5G của Viettel, sản phẩm IC nguồn với mức tiêu thụ điện thấp của FPT Semiconductor và chip dùng trong thẻ ID của MK Group.
Hệ thống Smart AI Cabin do FPT phát triển. Doanh nghiệp hiện làm chủ nhiều giải pháp buồng lái kỹ thuật số, dùng trên xe ôtô. Hệ thống cung cấp tính năng thông minh như giám sát người lái, quan sát xung quanh, đi kèm theo các hình thức giải trí đa dạng.
Mẫu xe tự hành Alpha Asimov - robot giao hàng không người lái đầu tiên của Việt Nam. Xe trang bị camera, bộ cảm biến, công nghệ GPS, có thể di chuyển với vận tốc 15-25 km/h, tải trọng 50 kg.
Robot hành chính công của công ty VTG, hỗ trợ người dân lấy số thứ tự, hướng dẫn làm thủ tục hành chính. VTG cũng phát triển các phiên bản robot hình người khác nhau phục vụ cho y tế, giáo dục, du lịch...
Thiết bị trạm gốc 5G do Viettel nghiên cứu, phát triển. Nhà mạng này có thể tự cung cấp thiết bị trên tất cả lớp mạng viễn thông, từ mạng lõi đến vô tuyến, tức giải pháp toàn trình, nên sản phẩm có khả năng tùy biến cao.
Ngoài cùng bên trái là mô hình tổ máy biến áp điện lực 500 KV, công suất 3x300 MVA - sản phẩm đánh dấu lần đầu Việt Nam làm chủ hoàn toàn công nghệ chế tạo máy biến áp công suất lớn, vốn trước đây phải nhập khẩu. Bên cạnh đó là mô hình giàn khoan dầu khí và rada cảnh giới biển cỡ nhỏ tầm gần.
Kể từ khi chiến lược Make in Viet Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ khởi xướng năm 2019, ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Sau 5 năm, tỷ trọng giá trị Việt Nam trên doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT tăng gấp gần 1,5 lần, phần nào cho thấy sự thành công của chiến lược.
Trọng Đạt - Đình Tùng