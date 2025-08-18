Loạt máy bay không người lái do Việt Nam phát triển

Nhiều mẫu máy bay không người lái (UAV) được các doanh nghiệp công nghệ Việt được trưng bày tại triển lãm bên lề Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 16/8.
Trong ảnh là mô hình CT-2W1 - UAV chở người do CT Group phát triển, tỷ lệ 1:6 so với kích thước thực tế. Ngày 12/8, doanh nghiệp Việt này thu hút sự chú ý khi ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc.
CT-2W1 thuộc dòng UAV chở khách, ứng dụng công nghệ cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL). Máy bay chở tối đa 5 người, tốc độ 200 km/h với thời gian tối đa 2 tiếng.
Theo nhà sản xuất, CT-2W1 trang bị hệ thống điều khiển bay tự động, có cảm biến an toàn đa lớp, tích hợp định vị GPS RTK và hệ thống tránh vật cản. Máy bay có thiết kế theo khí động học, chạy hoàn toàn bằng điện và sử dụng pin lithium hiệu suất cao. Nhà sản xuất chưa chia sẻ về thời gian thương mại hóa sản phẩm.
Mẫu UAV đa năng với tên gọi Hera của RtR, công ty do TS. Lương Việt Quốc sáng lập. Hera khi gấp gọn có thể xếp vừa trong balo, nhưng đủ mạnh để nâng vật có trọng lượng 15 kg. Theo nhà sản xuất, tải trọng Hera mang theo gấp 10 lần so với các máy bay không người lái có cùng kích thước.
Hera có thể bay trong 56 phút lúc không tải, trong 47 phút khi mang theo tải trọng 1 kg, với tầm nhìn điều khiển 360 độ. Đây là mẫu máy bay không người lái duy nhất có thể mang theo cùng lúc cả máy ảnh, máy ảnh nhiệt, cảm biến quét laser tạo bản đồ 3D (Lidar) và camera phát hiện hiệu ứng vầng quang điện (Corona camera), dùng để kiểm tra đường dây, trạm biến áp. Sản phẩm được bán tại thị trường Mỹ với giá 58.000 USD.
XB-412, UAV giao hàng thông qua sóng di động 4G/5G của XBStation. Máy bay có sải cánh 1,5 m, tốc độ bay từ 72-108 km/h. XB-412 có thể hoạt động trong quãng đường 60 km, trọng lượng cất cánh tối đa 6,5 kg. Để giao hàng, người dùng có thể gắn trực tiếp kiện hàng lên thân UAV, máy bay cũng có thể thả hàng bằng kẹp hoặc bằng dây cho người nhận.
VTOL-01, mẫu máy bay không người lái thuộc nhóm giải pháp "Drone in a box" của Phenikaa-X. Thiết kế của VTOL-1 cho phép máy bay cất, hạ cánh thẳng đứng, kết hợp bay hành trình bằng cánh bằng. Kiểu dáng thiết kế này giúp máy bay có thể hoạt động tại những khu vực rừng núi có địa hình phức tạp.
Một mẫu máy bay cấu hình lai (Hybrid - VTOL) do Phenikaa-X phát triển, thiết kế kết hợp giữa drone cánh quạt đa hướng và máy bay cánh bằng. Thiết bị có thể cất, hạ cánh tự động theo lịch trình định sẵn. Máy bay thu thập dữ liệu hình ảnh đa phổ, ảnh nhiệt... sau đó truyền dữ liệu về trạm điều hành.
Theo nhà sản xuất, các mẫu UAV do Phenikaa-X phát triển có hàm lượng giá trị Việt Nam 80%.
Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin Nguyễn Khắc Lịch (hàng trên, thứ hai từ trái sang) giới thiệu về mẫu máy bay không người lái do Việt Nam sản xuất với khách tham quan. Theo Markets & Data, thị trường UAV Việt Nam có quy mô 73 triệu USD năm 2023, dự kiến tăng lên 191 triệu USD năm 2031.
Trọng Đạt - Đình Tùng