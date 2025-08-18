Loạt máy bay không người lái do Việt Nam phát triển

Mẫu UAV đa năng với tên gọi Hera của RtR, công ty do TS. Lương Việt Quốc sáng lập. Hera khi gấp gọn có thể xếp vừa trong balo, nhưng đủ mạnh để nâng vật có trọng lượng 15 kg. Theo nhà sản xuất, tải trọng Hera mang theo gấp 10 lần so với các máy bay không người lái có cùng kích thước.

Hera có thể bay trong 56 phút lúc không tải, trong 47 phút khi mang theo tải trọng 1 kg, với tầm nhìn điều khiển 360 độ. Đây là mẫu máy bay không người lái duy nhất có thể mang theo cùng lúc cả máy ảnh, máy ảnh nhiệt, cảm biến quét laser tạo bản đồ 3D (Lidar) và camera phát hiện hiệu ứng vầng quang điện (Corona camera), dùng để kiểm tra đường dây, trạm biến áp. Sản phẩm được bán tại thị trường Mỹ với giá 58.000 USD.