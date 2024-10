Sắp diễn ra triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may

Hà NộiTriển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may - thiết bị, nguyên phụ liệu và vải 2024 (HanoiTex & HanoiFabric 2024) sẽ diễn ra vào ngày 23-25/10.

Sự kiện tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm. Triển lãm do Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX), Hội Dệt May Thêu Đan TP HCM (AGTEK), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, (Công ty CP Triển lãm Hội nghị và Quảng cáo Việt Nam (VCCI Expo), CP Exihibition LTD (HongKong), Công ty TNHH Tổ chức Triển Lãm CP Việt Nam phối hợp tổ chức.

HanoiTex & HanoiFabric là triển lãm thường niên, trưng bày những xu hướng, công nghệ mới trong sản xuất nguyên liệu dệt may và các loại vải đa dạng. Đồng thời, sự kiện tập trung vào các thương hiệu uy tín về thiết bị, máy móc dệt may trong nước và quốc tế.

Mỗi năm triển lãm đón tiếp gần 10.000 lượt khách tham quan, mang lại cơ hội cho doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, cập nhật thông tin, học hỏi kinh nghiệm; và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường dệt may của khu vực phía Bắc.

HanoiTex & HanoiFabric 2024 dự kiến mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước. Theo đại diện ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, triển lãm có quy mô hơn 6.000 m2, tăng 10 % so với năm 2023, có sự tham gia của hơn 210 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Banladesh, Hàn Quốc, Litva, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông.

Khách tham quan tại HanoiTex & HanoiFabric năm trước.

Tại đây, nhiều thương hiệu công nghệ máy móc đa chức năng mới cũng tham gia trưng bày như Công ty Quân Bằng với thiết bị máy túi quần tự động IMB, máy lập trình trần bông tự động Nicerbt; Công ty Giang Thanh mang máy cắt Bullmer và các dòng máy may, lập trình GTG; Jinyu - chuyên máy thêu; Kodofo - máy in chuyển nhiệt cao; Chnki - máy cắt, lập trình tự động, Windatech - máy cắt tự động...

Về linh kiện phụ tùng ngành may, sự kiện có công ty A Nguyen (Kim may Organ Needle), Kim Hòa các linh kiện máy may, Saga - máy bắn nhãn mác, Sprayway TPR - công nghệ tẩy bẩn Rarosa; Golden - máy dệt kim vải tròn liền mạch, Tam Hoa - máy dán keo áo polo...

Ngoài ra, triển lãm có sự góp mặt của nhiều thương hiệu nguyên phụ liệu may, nhà sản xuất sợi, bông, vải như Bautex Vina, Daluen, ETH textile, Faslink, FuColor, Hạnh Việt, Jiale Tex, Ko - Vina, Lami, Maxbond, ShenHong, Sunshinetex... và nhiều đơn vị trong lĩnh vực khác.

Các nhà sản xuất làm việc tại sự kiện năm trước.

HanoiTex & HanoiFabric 2024 dự kiến thu hút hơn 10.000 khách tham quan thương mại và nhà mua hàng tiềm năng. Từ đó, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong, ngoài nước gặp gỡ hợp tác, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ có các hội thảo chuyên đề về tầm nhìn của ngành dệt may đến năm 2045; chuyển đổi xanh, quản lý sản xuất thông minh và lao động bền vững.

