Sắp diễn ra triển lãm ngành dệt may VIATT 2026

Hơn 450 doanh nghiệp dệt may, nguyên phụ liệu, máy móc, công nghệ sẽ dự Triển lãm quốc tế dệt may và công nghệ dệt Việt Nam 2026 (VIATT), ở TP HCM ngày 26-28/2.

Triển lãm diễn ra tại trung tâm SECC, phường Tân Mỹ, do Bộ Công thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức. VIATT 2026 hướng tới thúc đẩy phát triển ngành dệt may Việt, nâng cao công nghệ sản xuất, tăng cường tính bền vững và mở rộng lĩnh vực dệt may kỹ thuật.

Đại diện ban tổ chức nhận định sự kiện là cơ hội để các doanh nghiệp quốc tế khai thác tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt lẫn ASEAN, đồng thời giúp đơn vị trong nước kết nối hiệu quả với các nhà mua hàng toàn cầu.

Năm nay, quy mô trưng bày tiếp tục tăng 20% so với năm 2025, từ 15.000 m2 lên 18.000 m2, với gần 1.000 gian hàng từ hơn 450 doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế (21 quốc gia và vùng lãnh thổ) thuộc ngành hàng gồm: may mặc; dệt gia dụng; dệt may kỹ thuật và vải không dệt; gia công dệt; in...

Các thương hiệu lớn xác nhận tham dự triển lãm gồm Thomas Mason by Albini 1876, Murata Machinery Ltd, Yagi & Co Ltd, Tamurakoma & Co Ltd, Idole Trading, Alumo AG, Thomas Clifford Ltd, CoolisT Life Technology Co Ltd, Hangzhou Huafang Fabric Co Ltd, Hangzhou Suntek Textile Co Ltd, Sarex Chemicals, UltraTech Asia Ltd, Ikea hay Muji, Novotel...

Tương tự năm ngoái, VIATT 2026 sẽ quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, thương hiệu trong lĩnh vực dệt may. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Nắm bắt mục tiêu phát triển nền kinh tế tuần hoàn và chuyển dịch sang năng lượng xanh, VIATT 2026 tiếp tục mang đến nền tảng kết nối giá trị cho các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững. Cụ thể, ban tổ chức sẽ bố trí khu trưng bày dành riêng cho vật liệu thân thiện môi trường, quy trình sản xuất bền vững lẫn tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế - Econogy Hub.

Theo người đại diện, nền tảng kết nối trên phù hợp mục tiêu xây dựng nền kinh tế dệt may tuần hoàn tới năm 2050 của Việt Nam, tập trung vào đổi mới như sợi hữu cơ, sợi tái chế, công nghệ nhuộm thân thiện môi trường.

Hướng đến mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ, ban tổ chức cũng ra mắt khu trưng bày chuyên biệt dành cho hóa chất, thuốc nhuộm dệt may. Khu vực này sẽ giới thiệu chất phụ gia phục vụ tái chế hóa học, sản xuất sợi, xử lý hoàn thiện, phủ bề mặt, hóa chất xử lý sơ bộ và chuẩn bị cho dệt thoi, dệt kim cùng loạt thuốc nhuộm, màu nhuộm.

VIATT 2026 tiếp tục mang đến nền tảng kết nối cho các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Song song đó, triển lãm sẽ mở rộng khu giải pháp đổi mới và kỹ thuật số - nơi quy tụ loạt công nghệ hỗ trợ tối ưu hóa trong thiết kế, sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng, từ mô phỏng mẫu bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đến các hệ thống tự động hóa. Những phương pháp này góp phần nâng cao năng lực vận hành của ngành dệt may nước nhà, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường mới, chuyển đổi theo hướng công nghệ cao.

Sau thành công của triển lãm năm 2025, phòng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo trong thiết kế (AiDLab) tiếp tục trở lại VIATT 2026 với công nghệ kiểm tra vải WiseEye, cho phép tự động phát hiện, phân loại và đánh giá lỗi trên vật liệu dệt.

Đại diện ban tổ chức nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu xuất khẩu hàng dệt may. Hiện các nhà sản xuất hàng may mặc tập trung phát triển các loại sợi bền vững, chất liệu vải đổi mới lẫn sản phẩm thiết kế hoàn chỉnh mang tính thời trang và sáng tạo.

"Để đáp ứng xu hướng đổi mới, VIATT 2026 quyết định mở rộng phạm vi trưng bày sang sản phẩm may mặc hoàn chỉnh, giúp các nhà thiết kế thời trang và nhà sản xuất có thêm nhiều lựa chọn", người đại diện lý giải.

Đồng thời, triển lãm giới thiệu thêm khu thương hiệu thời trang - quy tụ các nhãn hàng quy mô nhỏ; khu phụ kiện - trưng bày túi xách, giày dép, trang sức cùng nhiều mặt hàng khác. Khu vực này được dự đoán thu hút các nhà mốt lớn như Tory Burch, Zara, các nhà mua hàng quan trọng tại kỳ VIATT trước.

Khu gian hàng châu Âu (European Zone) tại VIATT 2026. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong khuôn khổ triển lãm, khách mời có thể theo dõi các hội thảo, hội nghị chuyên ngành lớn gồm: diễn đàn giao lưu ngành dệt may với chủ đề Bất ổn thương mại trong năm 2026 - tập trung trao đổi, phân tích các xu hướng, thách thức, cơ hội của ngành trong thời gian tới; hội nghị thượng đỉnh về Chiến lược phát triển ngành dệt may và may mặc Việt Nam, với các phiên đề cập ứng dụng AI, công nghệ mới, ESG, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và kỳ vọng của loạt thương hiệu toàn cầu trong giai đoạn tới...

Nhằm thu hút giới hâm mộ thời trang lẫn khách tham quan, ban tổ chức dự kiến tổ chức các show giới thiệu xu hướng thời trang, thiết kế tại Việt Nam và quốc tế, kèm tính năng và sự bền vững của sản phẩm.

VIATT thuộc chuỗi Texpertise, mạng lưới kinh doanh dệt may toàn cầu của Messe Frankfurt - nhà tổ chức sự kiện dệt may lớn. Ban tổ chức kết nối hơn 500.000 người từ 11 quốc gia, với hơn 50 hội chợ thương mại dệt may quốc tế. Triển lãm năm ngoái thu hút hơn 19.000 lượt khách (tăng hơn 10% so với năm 2024), từ hơn 70 quốc gia và khu vực (so với 55 hồi 2024).

(Nguồn: VIATT)