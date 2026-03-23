Sắp diễn ra sự kiện về xu hướng công nghệ bảo hiểm tại TP HCM

InsurTech 2026 với chủ đề: Tái định hình ngành bảo hiểm trong kỷ nguyên AI sẽ diễn ra ngày 27/3 tại TP HCM với sự tham gia của Techcombank, Techcom Life và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm số.

InsurTech 2026 quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và các nhà hoạch định chiến lược. Trong đó, Techcombank tham gia sự kiện với vai trò nhà tài trợ, Techcom Life, ZhongAn Insurance và Techcom Insurance đồng hành với vai trò đối tác ngành.

Theo ban tổ chức, sự kiện được thiết kế gồm nhiều phiên thảo luận, tập trung vào những chủ đề như: thách thức và cơ hội chuyển đổi của InsurTech tại Việt Nam, vai trò của AI và dữ liệu lớn trong việc hình thành các mô hình bảo hiểm số, cùng xu hướng chuyển từ phản ứng sau rủi ro sang dự đoán và bảo vệ chủ động sức khỏe và tài chính của khách hàng.

Sự kiện InsurTech 2026 được tổ chức tại TP HCM.

Bên cạnh các phiên thảo luận, sự kiện cũng là dịp để kết nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm, chuyên gia công nghệ và nhà đầu tư, mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực InsurTech. Người tham dự có thể cập nhật các xu hướng mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các mô hình bảo hiểm số, đồng thời tìm hiểu các giải pháp công nghệ hỗ trợ đánh giá rủi ro, tối ưu vận hành và ra quyết định. Ngoài ra, các hoạt động tư vấn chuyên sâu 1:1 cũng được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận các ứng dụng công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo báo cáo của Research and Markets, quy mô thị trường InsurTech toàn cầu có thể đạt khoảng 30 tỷ USD vào năm 2026, tăng từ gần 22 tỷ USD năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 37,7%.

AI được xem là công nghệ cốt lõi trong quá trình chuyển đổi này. Một số nghiên cứu thị trường ước tính AI ứng dụng trong bảo hiểm có thể đạt quy mô khoảng 10 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trên 30% mỗi năm khi doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và tự động hóa.

Báo cáo Global InsurTech của Gallagher Re cũng phản ánh mức độ quan tâm của thị trường khi tổng vốn đầu tư vào các công ty InsurTech toàn cầu đạt khoảng 5,08 tỷ USD vào năm 2025, trong đó khoảng 25% dòng vốn tập trung vào các công nghệ liên quan đến AI.

Những con số này phản ánh xu hướng dịch chuyển của ngành bảo hiểm, khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng ứng dụng dữ liệu và tự động hóa để nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị rủi ro. Thông qua dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số, doanh nghiệp bảo hiểm có thể phân tích hành vi khách hàng, đánh giá rủi ro theo thời gian thực và thiết kế những sản phẩm linh hoạt hơn.

Ông Yifan Liu, đại diện ZhongAn Insurance khẳng định AI và dữ liệu lớn đang định hình lại ngành bảo hiểm, chuyển đổi từ mô hình dựa trên giả định tĩnh sang dữ liệu thời gian thực. Sự thay đổi này giúp chuyển từ phản ứng thụ động sau rủi ro sang khả năng dự báo và phòng ngừa rủi ro chủ động ngay từ đầu.

ZhongAn Insurance - công ty bảo hiểm số được thành lập bởi Ping An, Tencent và Ant Financial (Alibaba), được xem là một trong những mô hình bảo hiểm số toàn diện đầu tiên tại Trung Quốc.

Không giống các doanh nghiệp truyền thống, ZhongAn được xây dựng trên nền tảng số ngay từ khi thành lập, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và tự động hóa trong trong hầu hết các khâu của chuỗi giá trị bảo hiểm. Các khâu từ thiết kế sản phẩm, phân phối đến quản lý hợp đồng, xử lý bồi thường được tự động hóa nhằm tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nhờ mô hình này, công ty có thể phục vụ hàng trăm triệu khách hàng thông qua các nền tảng số, trở thành một trong những ví dụ tiêu biểu cho cách công nghệ thay đổi cách vận hành của ngành bảo hiểm.

Ông Chung Bá Phương, đại diện Techcom Life, cho rằng sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng sẽ định hình tương lai của ngành bảo hiểm.

"Khi AI và các nền tảng số phát triển, bảo hiểm không còn là sản phẩm tài chính đơn lẻ mà trở thành một phần trong hệ sinh thái dịch vụ, giúp khách hàng chủ động quản trị rủi ro và bảo vệ sức khỏe, tài chính", ông nói.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc tham gia các diễn đàn như InsurTech 2026 tạo điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy thảo luận về các mô hình vận hành mới, đặc biệt trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình số hóa của ngành bảo hiểm tại Việt Nam, thông qua việc kết nối các doanh nghiệp trong nước với kinh nghiệm và mô hình từ các thị trường quốc tế.

Minh Ngọc