Sắp diễn ra nhạc hội 'Tinh hoa Pháp' do Techcombank, Masterise Group tài trợ

Hà NộiĐêm hòa nhạc "Tinh hoa Pháp" (Florilèges Français), do Techcombank và Masterise Group tài trợ, sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 25-26/4.

Mục tiêu của chương trình là mang lại không gian thưởng thức âm nhạc, nơi tái hiện các tác phẩm như Flower Duet, Salut! demeure chaste et pure hay khúc hát chèo thuyền Barcarolle.

Buổi hòa nhạc diễn ra dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Victor Jacob, người từng nhận đề cử "Victoires de la Musique Classique" (Giải thưởng Âm nhạc Cổ điển Pháp), một trong những giải thưởng âm nhạc cổ điển của Pháp. Chương trình cũng quy tụ các nghệ sĩ từng biểu diễn tại nhiều nhà hát opera như Montpellier, Rouen, Versailles, Hong Kong và Hà Nội. Ban tổ chức cho biết hai đêm diễn hướng đến tái hiện không gian âm nhạc gắn với các nhà hát tại Paris thế kỷ 19.

Trong thời lượng 90 phút, hơn 55 nghệ sĩ quốc tế thuộc Dàn nhạc Giao hưởng Opera Hoàng gia Versailles sẽ trình diễn các tiết mục đơn ca, song ca và hòa tấu, cùng sự góp mặt của giọng nam cao Julien Behr. Theo ban tổ chức, dàn nhạc từng biểu diễn tại nhiều sân khấu quốc tế và phục vụ các sự kiện có sự tham dự của nguyên thủ quốc gia và đoàn ngoại giao. Các nghệ sĩ dự kiến có mặt tại Hà Nội từ ngày 21/4 để chuẩn bị cho chương trình.

Ngoài yếu tố âm nhạc, chương trình còn kết hợp trải nghiệm ẩm thực với sự tham gia của thương hiệu Mellow Six, hướng đến mang lại hành trình thưởng thức đa giác quan cho khán giả.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, cho biết với mục tiêu mang đến những trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng, "Tinh hoa Pháp" không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là một phần trong hành trình kiến tạo trải nghiệm xứng tầm của hệ sinh thái toàn diện - nơi văn hóa, nghệ thuật và phong cách sống hội tụ để định hình chuẩn quốc tế. Qua đó, Techcombank và hệ sinh thái muốn mang đến những giá trị và đặc quyền tinh hoa của thế giới. Trong đó, mỗi trải nghiệm được thiết kế riêng và nhất quán cho từng khách hàng.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình có quy mô và tầm vóc quốc tế, từng bước kiến tạo những đặc quyền xứng tầm, hướng tới hành trình khác biệt, đẳng cấp và bền vững", bà nói thêm.

Nhật Lệ