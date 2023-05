Sắp diễn ra hội nghị về data center, cloud

Các chuyên gia bàn về tiềm năng của thị trường trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây tại hội nghị "Data Center & Cloud Infrastructure Summit Light 2023" tổ chức ngày 22/6.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 500 khách mời, đại diện của các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam cùng sự tham gia của những chuyên gia đầu ngành đến từ các hãng công nghệ lớn trên thế giới. Chương trình diễn ra vào 8h-12h, ngày 22/6 tại khách sạn InterContinental Saigon (TP HCM).

"Data Center & Cloud Infrastructure Summit Light 2023: Tăng tốc cho hành trình số" được kỳ vọng là điểm hẹn thường niên, nơi các doanh nghiệp cùng gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu và hợp tác để tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số.

Ông Hoàng Văn Ngọc đánh giá thị trường trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam còn dư địa lớn để phát triển. Ảnh: Viettel IDC

Hiện nay, AI, IoT, BigData hay ChatGPT và Google Bard đang gây sốt trên toàn cầu. Theo các chuyên gia, tất cả công nghệ này chỉ tạo giá trị khi có nền tảng dữ liệu. Đi cùng, AR, VR, trợ lý ảo, metaverse, 5G và 6G sẽ trở thành nền tảng cho sự ra đời của xu hướng Internet of Senses (Internet của giác quan).

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng của toàn cầu, ứng dụng các bước tiến hiện đại trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Ông Hoàng Văn Ngọc, CEO Viettel IDC nhận định, nếu so sánh quy mô, diện tích mặt bằng, lượng điện tiêu thụ của trung tâm dữ liệu, Việt Nam còn khá thấp so với các nước trong khu vực. Cụ thể, con số trong nước bằng 1/15 lần Singapore, 1/5 so với Thái Lan và 1/5 so với Malaysia. "Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam còn dư địa rất lớn để phát triển", ông Ngọc nói.

Ông phân tích, TP HCM là nơi đặc biệt, tập trung đông đảo công ty khởi nghiệp và công nghệ của cả nước. Đây là thị trường vô cùng tiềm năng đối với lĩnh vực trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, cũng như có nhu cầu rất cao với chuyển đổi số, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, logistic, thương mại điện tử. Tuy nhiên đến nay, thị trường này vẫn chưa được khai thác một cách hiệu quả.

Đây là lý do Viettel IDC tiếp tục tổ chức sự kiện, tiếp nối chương trình "Data Center & Cloud Infrastructure Summit 2023" tại Hà Nội vào ngày 6/3 vừa qua với hơn 1.900 khách mời tham dự. Sự kiện lần này có tên "Data Center & Cloud Infrastructure Summit Light 2023" (DCCI Summit Light 2023), mang đến cho các doanh nghiệp, tổ chức cơ hội tiếp cận những góc nhìn mới mẻ về hành trình số, công nghệ nền tảng mới. Các chuyên gia cũng mang đến giải pháp tối ưu, thông minh hóa hoạt động sản xuất và nâng cao trải nghiệm khách hàng, phù hợp nhu cầu, đặc trưng của thị trường khu vực miền Nam.

(Nguồn: Viettel IDC)