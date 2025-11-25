Sắp diễn ra hội nghị khoa học toàn quốc về sốt xuất huyết

Hội nghị về sốt xuất huyết Dengue 2025 sẽ diễn ra tại TP HCM ngày 28-29/11, dự kiến thu hút hơn 700 chuyên gia y tế, nhà khoa học trong nước lẫn quốc tế.

Vietnam Dengue Summit 2025 (Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sốt xuất huyết Dengue 2025) do Viện Pasteur TP HCM chủ trì, Takeda Việt Nam đồng hành, nhằm chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác để kiểm soát, phòng chống hiệu quả bệnh này.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia trong nước lẫn quốc tế sẽ trao đổi nghiên cứu, điều trị, dự phòng và ứng dụng công nghệ trong dự báo dịch, bàn giải pháp truyền thông hiệu quả, phù hợp với thực tiễn kiểm soát sốt xuất huyết Dengue tại nước ta.

Bên cạnh đó, đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur khu vực, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trường Đại học Y dược, trung tâm chăm sóc sức khỏe, bệnh viện trên cả nước... lần lượt chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát sốt xuất huyết Dengue.

Các bên kỳ vọng hội nghị sẽ mở ra hướng tiếp cận thực tiễn, sự chung tay giữa các cơ quan quản lý, cơ sở y tế, giới nghiên cứu lẫn truyền thông trong kiểm soát sốt xuất huyết. Nỗ lực trên góp phần tăng cường năng lực phát hiện, điều trị, dự phòng Dengue, đồng thời khẳng định cam kết hướng tới chiến lược phòng chống toàn diện, lấy người dân làm trung tâm, hỗ trợ cộng đồng tiếp cận thông tin, dịch vụ lẫn giải pháp phòng bệnh bền vững.

Hội nghị quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế trong phòng ngừa, điều trị sốt xuất huyết Dengue. Ảnh: Takeda

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sốt xuất huyết Dengue là bệnh do muỗi truyền lây lan nhanh nhất thế giới, nguy cơ bùng phát ngày càng lớn. Hơn nửa dân số toàn cầu đang bị đe dọa và bệnh hiện lưu hành trên 100 quốc gia.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, đô thị hóa cùng giao thương phát triển, dịch bệnh được dự báo ngày càng nghiêm trọng, khó kiểm soát hơn. Tình trạng này dẫn đến số ca mắc kỷ lục trên toàn cầu trong năm 2024, với hơn 14 triệu ca mắc, gấp đôi so với 2023, theo WHO.

Trung bình mỗi năm, nước ta ghi nhận khoảng 100.000 ca mắc sốt xuất huyết Dengue. Riêng giai đoạn giữa tháng 12/2024-10/2025 có hơn 110.500 trường hợp mắc, 23 ca tử vong - tăng gần 17% số ca mắc, vượt 2 ca tử vong so với cùng kỳ 2024.

Trong bối cảnh mưa bão, ngập úng đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành dịp cuối năm, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát trở lại. Nước đọng tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, tăng nguy cơ lây lan bệnh.

Hiện sốt xuất huyết Dengue đang có nhiều thay đổi. Trước đây, bệnh thường xuất hiện theo mùa, tập trung tại phía Nam. Nhiều tỉnh ghi nhận hàng trăm đến hàng nghìn ca mắc, cho thấy phạm vi lưu hành mở rộng của virus Dengue như các quốc gia nhiệt đới, cận nhiệt đới khác trên thế giới.

Cùng với đà lan rộng, gia tăng của dịch bệnh, số ca sốt xuất huyết nặng có xu hướng tăng. Biến chứng thường gặp gồm sốc, xuất huyết nghiêm trọng và suy đa tạng.

