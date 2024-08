Sắp diễn ra diễn đàn truyền thông thang máy kỹ thuật số

MMA Global và Chicilon Media hợp tác tổ chức diễn đàn về các xu hướng, kiến thức chuyên sâu trong truyền thông thang máy kỹ thuật số, ngày 29/8.

Sự kiện "Leading New Era of Advertising. Building Elevator Digital Media Forum" tạm dịch "Dẫn đầu kỷ nguyên quảng cáo - Diễn đàn kênh truyền thông thang máy kỹ thuật số tòa nhà" sẽ diễn ra ngày 29/8 tại Sheraton Sài Gòn. Sự kiện do MMA Global, Chicilon Media và Kantar Media phối hợp tổ chức, tập hợp những tên tuổi hàng đầu trong ngành để khám phá những xu hướng mới, kiến thức chuyên sâu và mở ra cơ hội hợp tác bền vững.

Sự kiện quy tụ nhiều diễn giả là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông - quảng cáo, hơn 300 khách tham dự là chủ doanh nghiệp, quản lý cấp cao. Đại diện ban tổ chức cho biết diễn đàn ngoài là nơi chia sẻ kiến thức còn thúc đẩy hợp tác các bên. Người tham dự có cơ hội giao lưu cùng các chuyên gia đầu ngành, tham dự vào các buổi thảo luận và đào sâu vào những bước tiến mới nhất trong ngành truyền thông số DOOH.

Một sảnh thang máy gắn màn hình quảng cáo của Chicilon Media. Ảnh: Chicilon Media

Theo bà Phan Bích Tâm - Giám đốc MMA Global Việt Nam, vai trò của quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số (DOOH) không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận lớn và đa dạng, mà còn tạo ra trải nghiệm độc đáo và tương tác với khách hàng. Đặc biệt, truyền thông thang máy nổi trội với môi trường giới hạn, giúp thông điệp dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ. Không gian gần gũi và thường xuyên tiếp xúc mang lại hiệu quả cao, thu hút sự chú ý và tạo sự tương tác với người xem.

"Truyền thông thang máy là kênh quảng cáo tiềm năng, giúp tăng cường nhận diện thương hiệu hiệu quả và sáng tạo", bà Tâm nhận định.

Với mong muốn cung cấp những kiến thức sâu nhất về lĩnh vực, diễn đàn ngày 29/8 sẽ bàn về nhiều chủ đề. Những nội dung nổi bật là Xu hướng truyền thông thang máy kỹ thuật số trên thế giới; Hành vi người tiêu dùng; Ưu điểm của kênh truyền thông thang máy; Những câu chuyện thành công từ các chiến dịch quảng bá điển hình.

Đại diện ban tổ chức cho biết diễn đàn lần này sẽ giúp doanh nghiệp bắt kịp thông tin để liên tục đổi mới và duy trì lợi thế cạnh tranh. Những chia sẻ sẽ trang bị kiến thức giúp đội ngũ marketing của các doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế của truyền thông thang máy.

Chia sẻ trước thềm sự kiện, Chicilon Media cho biết với mạng lưới hơn 40.000 màn hình tại các thành phố lớn, kênh truyền thông thang máy hiện có thể tiếp cận 40 triệu lượt người mỗi ngày. Hơn 700 nhãn hàng đã đồng hành cùng đơn vị thời gian qua.

"Kênh truyền thông của chúng tôi tạo ra mức độ tương tác cao trong không gian khép kín đặc thù của thang máy, nơi mà mọi người bắt buộc phải đi qua mỗi ngày, từ đó thu hút lượng lớn đối tượng khách hàng quảng cáo tiềm năng", đại diện Chicilon Media nói.

Chicilon Media có 93% thị phần theo tiêu chuẩn khai thác tại Việt Nam. Với gần 20 năm kinh nghiệm và mạng lưới quảng cáo thang máy lớn, đơn vị đã đồng hành cùng nhiều đối tác trong các chiến dịch truyền thông lớn kết hợp giữa công nghệ và sáng tạo.

(Nguồn: Chicilon Media)