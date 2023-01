Sập cổng chào đường dọc biển Nha Trang

Khánh HòaCổng chào cao 5 m, rộng khoảng 15 m trên đường Trần Phú chạy dọc biển Nha Trang bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người hoảng loạn, tối mùng 6 Tết.

Hiện trường cổng chào trên đường Trần Phú bị sập. Ảnh: Quang Toàn

Khoảng 19h30, trong cơn giông lốc lớn, cổng chào bằng thép, trang trí họa tiết nhựa và đèn led, nằm gần cầu Trần Phú, phường Xương Huân, bất ngờ gãy đổ chắn ngang đường. Một chân trụ cổng chào bị bật lên khỏi mặt đường, nhiều mảnh vỡ văng tung toé. Phần sập rơi vào khúc giữa dải phân cách, không gây thương vong, song làm tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang cắt điện ở cổng chào, huy động ba xe cẩu cùng nhiều công nhân đến xử lý sự cố. CSGT có mặt điều tiết giao thông tại khu vực. Hiện xe từ hướng Phạm Văn Đồng qua cầu Trần Phú được hướng dẫn đi qua đường Xóm Cồn cho đến khi cơ quan chức năng khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết cổng chào bị sập thuộc hạng mục trang trí chúc mừng năm mới ở thành phố biển, được lắp trước Tết Dương lịch, do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. Sau khi xảy ra sự cố, UBND Nha Trang rà soát toàn bộ công trình chào mừng năm mới do thành phố quản lý để đảm bảo an toàn.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất tỉnh lắp hệ thống trang trí ánh sáng nghệ thuật đường Trần Phú. Ngoài cổng chào nói trên, suốt tuyến đường dọc biển còn có 4 cổng chào ở ngã ba giao đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, vòng xoay giao đường Lê Thánh Tôn, trước khách sạn Novotel và khách sạn StarCity; 54 cột đèn ánh sáng nghệ thuật. Chi phí lắp đặt được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Những ngày gần đây, ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, TP Nha Trang thường xuyên gió lớn.

Bùi Toàn