Sắp có thêm thuốc chống béo phì mới

Các nhà khoa học đã thử nghiệm một loại thuốc tiêm mới, giúp người dùng giảm cân nhanh hơn những dòng thuốc trước đây.

Loại thuốc tiêm tên Retatrutide, giúp người béo phì giảm trung bình 24% trọng lượng cơ thể, tương đương gần 27 kg, sau 48 tuần sử dụng. Retatrutide hoạt động bằng cách mô phỏng hormone điều chỉnh cảm giác no đói, cụ thể là GLP-1, GIP và glucagon.

Thử nghiệm lâm sàng do Trường Y Yale ở New Haven, Connecticut thực hiện, công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine (NEJM).

Tác giả chính của nghiên cứu, phó giáo sư Ania Jastreboff, giám đốc trung tâm, cho biết: "Trung bình, tình nguyện viên dùng liều Retatrutide cao nhất đã giảm một phần tư trọng lượng cơ thể".

Ông đánh giá Retatrutide dường như giúp giảm cân nhanh và hiệu quả hơn so với các loại thuốc trị béo phì hiện có. Nghiên cứu công bố năm 2021 trên NEJM cho thấy loại thuốc khác là Wegovy giúp giảm trung bình 15% trọng lượng trong 68 tuần. Thuốc Mounjaro giúp người mắc bệnh béo phì giảm trung bình khoảng 21% trọng lượng trong 72 tuần.

Bút tiêm tiểu đường Ozempic có thể được kê để hỗ trợ giảm cân. Ảnh: CNN

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học chia 338 người trưởng thành mắc bệnh béo phì thành hai nhóm. Một nhóm sử dụng giả dược, nhóm còn lại dùng một trong bốn liều Retatrutide khác nhau: 1 mg, 4 mg, 8 mg hoặc 12 mg. Các bệnh nhân dùng liều cao nhất đều giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể sau 48 tuần điều trị. Một phần tư trong đó giảm khoảng 30% trọng lượng cơ thể.

Trong một nghiên cứu riêng biệt trên 281 người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường type 2, các nhà khoa học phát hiện người dùng Retatrutide liều cao nhất giảm khoảng 17% trọng lượng sau 9 tháng điều trị. Kết quả được công bố trên tạp chí Lancet. Những người mắc cả bệnh béo phì và tiểu đường thường khó giảm cân hơn.

Nhà phát triển Eli Lilly cho biết người tham gia thử nghiệm ở giai đoạn giữa vẫn chưa có mức cân nặng ổn định vào thời điểm nghiên cứu kết thúc. Họ cần tiếp tục theo dõi xem kết quả có như mong đợi hay không. Đơn vị nghiên cứu cho biết sẽ tiếp tục đánh giá thuốc Retatrutide trong điều trị béo phì ở thử nghiệm giai đoạn cuối.

Thục Linh (Theo Everyday Health)