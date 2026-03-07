Sắp có sự kiện ẩm thực thế giới tại Đà Nẵng

Sự kiện Grand Chapitre Vietnam 2026 kéo dài 4 ngày, gồm các bữa tiệc ngoài trời, lớp học nấu ăn, lễ kết nạp hội viên, do Hiệp hội Ẩm thực thế giới tổ chức ngày 26-29/3.

Chương trình do La Chaîne des Rôtisseurs Vietnam - chi hội của Hiệp hội Ẩm thực thế giới La Chaîne des Rôtisseurs tổ chức. Hiệp hội thành lập tại Paris năm 1248 và tái lập năm 1950, hiện có gần 21.000 thành viên tại hơn 80 quốc gia. Các thành viên gồm đầu bếp, chủ nhà hàng, chuyên gia rượu vang, doanh nhân và những người đam mê văn hóa ẩm thực.

Nguồn gốc của hiệp hội gắn với các hội nhóm nghề nghiệp thời Trung cổ ở châu Âu, nơi những người thợ quay thịt, thường gọi là Rôtisseurs, giữ vai trò quan trọng trong các bàn tiệc của giới quý tộc. Tới năm 1248, hiệp hội hoạt động chính thức theo lệnh hệ thống hóa các ngành nghề của vua Pháp Louis IX, giúp những người làm việc cùng ngành nghề và sở hữu cùng đam mê kết nối với nhau. Hệ thống này tồn tại nhiều thế kỷ trước khi chấm dứt vào cuối thế kỷ 18, sau đó được phục dựng dưới hình thức hiệp hội ẩm thực quốc tế từ năm 1950.

Sự kiện của hiệp hội tại nhà hàng 01 -wan- Tan Tan. Ảnh: La Chaîne

Theo hiệp hội, La Chaîne tồn tại và phát triển rộng rãi toàn cầu nhờ sự kết hợp người làm nghề và người yêu ẩm thực. Các thành viên muốn đăng ký gia nhập thường được kết nạp thông qua lời mời. Trong các nghi lễ kết nạp được tổ chức tương tự lễ phong tước hiệp sĩ của Anh, họ sẽ nhận dải ruy băng và huy hiệu biểu trưng cho vai trò của mình trong hiệp hội.

Sau khi trở thành hội viên, họ sẽ được nhận những ưu đãi chỉ dành riêng cho thành viên La Chaîne như ưu đãi chi phí tham dự các sự kiện La Chaîne tại nước sở tại hoặc quốc tế, kết nối với mạng lưới rộng rãi hàng chục ngàn thành viên trên toàn cầu với cùng đam mê văn hóa ẩm thực.

Trong hệ thống hoạt động của La Chaîne, Grand Chapitre (Đại lễ hội) là sự kiện lớn nhất của mỗi chi hội. Tại Việt Nam, Grand Chapitre 2026 được thiết kế như hành trình trải nghiệm ẩm thực tại Đà Nẵng và Hội An. Chương trình mở đầu bằng Welcome Dinner tại Gypsy Rooftop với thực đơn thiết kế riêng cho sự kiện. Khách tham dự sau đó có thể trải nghiệm lớp học nấu ăn tại Streets International ở Hội An - tổ chức xã hội đào tạo nghề ẩm thực cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Bàn tiệc dài theo truyền thống La Chaîne trong sự kiện tại nhà hàng Madame Hiền. Ảnh: La Chaîne

Một điểm nhấn của chương trình là Beachfront Induction Ceremony & BBQ Dinner tại Fusion Resort & Villas Đà Nẵng. Tại đây, các thành viên mới sẽ được kết nạp theo nghi thức truyền thống của hiệp hội trước khi tham dự bữa tiệc ngoài trời với các món nướng, hải sản miền Trung.

Ngày thứ ba trong lịch trình sẽ diễn ra Gala Dinner & Dance tại Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa. Thực đơn nhiều món Á – Âu được chuẩn bị bởi các đầu bếp quốc tế, kết hợp rượu vang tuyển chọn và chương trình giao lưu âm nhạc. Sự kiện khép lại bằng tiệc trưa chia tay Farewell Lunch tại nhà hàng Le Comptoir với thực đơn phong cách ẩm thực Pháp hiện đại.

Theo đại diện ban tổ chức, việc lựa chọn Đà Nẵng và Hội An làm điểm đến nhằm giới thiệu ẩm thực Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Hai nơi này được xem là trung tâm du lịch của miền Trung với hệ sinh thái nhà hàng, khách sạn và di sản văn hóa phong phú.

Đầu bếp chuẩn bị món ăn cho bữa tiệc tại nhà hàng Terra Mare. Ảnh: La Chaîne

Ban tổ chức kỳ vọng Grand Chapitre Vietnam 2026 ngoài là chuỗi sự kiện dành cho cộng đồng ẩm thực còn giúp kết nối, giao thoa truyền thống bàn tiệc châu Âu lưu giữ hàng thế kỷ với văn hóa ẩm thực Việt Nam, tạo không gian kết nối giữa những người làm nghề và người yêu ẩm thực từ nhiều quốc gia.

Đan Minh