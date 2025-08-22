Cây cầu đường sắt đang thi công bắc qua sông Hoàng Hà tại tỉnh Thanh Hải bị sập khiến 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc cho biết cầu đường sắt đang thi công tại huyện Tiêm Trát, tỉnh Thanh Hải bị sập vào khoảng 3h ngày 22/8 (2h giờ Hà Nội) do đứt dây cáp.

Vào thời điểm tai nạn xảy ra, 15 công nhân và một quản lý đang có mặt trên cầu. Giới chức cho biết 10 người thiệt mạng trong sự cố, 4 người mất tích và chưa thể xác định tình trạng hai người còn lại.

Sập cầu tại Trung Quốc, 10 người thiệt mạng Cầu đường sắt tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đổ sập ngày 22/8. Video: CCTV

Video trích xuất từ camera giám sát cho thấy phần giữa cây cầu đổ sập xuống sông trong đêm, một đoạn sàn cầu đổ nghiêng dưới sông. Theo giới chức địa phương, hàng trăm nhân viên cứu nạn đang có mặt tại hiện trường.

Cây cầu bị sập nằm trên tuyến đường sắt Tây Ninh - Thành Đô, nối liền giữa thủ phủ tỉnh Thanh Hải và Tứ Xuyên. Đây là cây cầu vòm dàn thép liên tục hai đường ray có nhịp lớn nhất thế giới, bắc qua sông Hoàng Hà đoạn chảy qua huyện Tiêm Trát của tỉnh Thanh Hải.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Xinhua, People Daily)