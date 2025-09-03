Sập cần cẩu ở công trường Vành đai 3 TP HCM

Nhóm công nhân trong lúc thi công trên công trường Vành đai 3 bất ngờ bị cần cẩu đổ sập khiến một người chết, một người bị thương, chiều 3/9.

Khoảng 16h30, nhóm công nhân đang thi công tháo các đốt cần cẩu cao hơn chục mét bằng khung thép tại công trường Vành đai 3 TP HCM đoạn qua phường Long Bình (TP Thủ Đức cũ) thì bất ngờ dây cáp cần cẩu bị đứt, rơi xuống đất.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Một số người đang làm việc bị khung thép rơi trúng bị thương, trong đó một công nhân khoảng 30 tuổi bất tỉnh. Nhiều công nhân sau đó cố gắng sơ cứu, hô hấp cho nạn nhân song bất thành. Một người khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Công an sau đó đã đến phong tỏa hiện trường để điều tra. Danh tính hai nạn nhân chưa được công bố.

Nhiều người dân dừng xem hiện trường tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức cũ dài gần 15 km, được xây dựng cầu cạn đi trên cao, dự kiến thông xe cuối năm 2025. Đây là một phần trong tổng thể dự án dài khoảng 76 km đang được TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh triển khai, theo kế hoạch sẽ hoàn thành năm 2026.

Đình Văn