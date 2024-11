Sập bẫy lừa tình, mất 1,8 tỷ đồng khi quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò

TP HCMNguyễn Văn Cường làm quen người phụ nữ trung niên qua Tinder, lợi dụng quan hệ yêu đương để lừa 1,8 tỷ đồng trong 5 tháng.

Ngày 30/1, Cường bị Công an quận 1 khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Theo cơ quan điều tra, tháng 5 qua, chị Hồng (38 tuổi) qua ứng dụng tìm bạn Tinder đã làm quen với người đàn ông xưng tên Minh (43 tuổi), giới thiệu đang làm việc tại "Phòng quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình giao thông miền nam của Thanh tra nhà nước", trụ sở ở quận 3.

Sau nhiều lần liên lạc, cả hai hẹn gặp nhau ăn trưa ở quận 7. Người đàn ông lúc này mời chị Hồng lên căn hộ chung cư Sunrise City North gần đó để "biết nhà". Theo Minh, đây là một trong nhiều căn hộ của mình, đang nhờ chị gái đứng tên. Anh ta đưa bằng lái B2 có ảnh, tên Nguyễn Trần Hoàng Minh cho chị Hồng xem, đồng thời giao thẻ thang máy để tiện đến chơi.

Trong khoảng 5 tháng yêu nhau, với các lý do như thanh toán tiền xe, tiền đất, tiền từ thiện và tiền chạy dự án... Minh nhiều lần hỏi mượn tiền chị Hồng, tổng cộng 1,8 tỷ đồng. Tiền chuyển vào tài khoản tên Nguyễn Văn Triệu, do Minh giải thích vì lý do công việc nên "phải mượn của trợ lý".

Một tối giữa tháng 10, chị Hồng không liên lạc được với bạn trai, tìm đến căn hộ chung cư thấy toàn bộ đồ đạc đã được dọn đi. Dò hỏi, chị biết căn hộ đứng tên người thuê là Nguyễn Văn Triệu, 53 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương.

Chị Hồng tìm cách liên hệ với ông Triệu, được biết chủ nhà không có quan hệ gì với người tên Minh. Ông có con gái bị bệnh hiểm nghèo, qua thông tin truyền thông, Minh đến cho tiền giúp đỡ, đổi lại nhờ ông mở tài khoản ngân hàng, đứng tên thuê căn hộ cho anh ta.

Chị Hồng đến công an trình báo việc bị lừa.

Cảnh sát xác định nghi can là Nguyễn Văn Cường. Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm tiền của chị Hồng, khai do nợ nần cờ bạc nên lên kế hoạch bẫy phụ nữ.

Mục tiêu của Cường là phụ nữ trung niên, sử dụng ứng dụng tìm bạn Tinder. Anh ta chuẩn bị lý lịch giả bằng cách đặt làm giả căn cước công dân, bằng lái xe mang tên Nguyễn Trần Hoàng Minh, sinh năm 1981, ngụ quận 1. Thông qua báo chí, mạng xã hội, Cường tìm đến ông Triệu.

Trong thời gian quen chị Hồng, Cường còn cho số điện thoại khác, bảo rằng là bố mình. Khi chị Hồng gọi đến để thăm hỏi, bàn kế hoạch đám cưới, cũng chính anh ta giả giọng để lừa "con dâu tương lai".

Lừa được tiền của chị Hồng, Minh xoá dấu vết bằng cách trả nhà, bỏ sim điện thoại, trốn về TP Biên Hòa (Đồng Nai) thuê khách sạn lánh mặt.

Cuối tháng 10, Cường quay lại Sài Gòn, thuê phòng ở TP Thủ Đức, tiếp tục tái diễn trò này khi lên Tinder tìm "mồi". Ngoài nạn nhân là chị Hồng, anh ta khai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ khác.

Quốc Thắng

* Tên người phụ nữ đươc thay đổi.