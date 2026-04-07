'Sập bẫy' của người mua chung đất

Ngày 7/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Lê Duy Dũng (53 tuổi, trú phường Sơn Trà) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Dũng lợi dụng mối quan hệ quen biết để rủ Ngô Thanh Việt (35 tuổi) góp vốn mua một thửa đất tại phường An Hải, đưa ra thông tin giá 800 triệu đồng nhưng hiện chưa được cấp sổ đỏ.

Sau khi nhận tiền góp vốn, Dũng không thực hiện việc mua bán như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ để sử dụng mục đích cá nhân.

Tháng 8/2019, Dũng tiếp tục đưa thông tin gian dối, đề nghị bán lại toàn bộ phần góp vốn cho Việt với giá 1,2 tỷ đồng.

Nguyễn Lê Duy Dũng (áo đỏ) nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Thành Huynh

Đến tháng 10/2019, Dũng hứa hẹn với Việt về việc đứng ra làm sổ đỏ cho thửa đất trên với chi phí 1,3 tỷ đồng. Ông ta cam kết sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý trong vòng 2 tháng.

Tin tưởng vào lời hứa này, từ năm 2019 đến năm 2020, Việt đã nhiều lần giao tiền cho Dũng với tổng 1,1 tỷ đồng để thực hiện việc "ra sổ". Sau khi nhận tiền, Dũng cắt liên lạc.

Cơ quan điều tra xác định, Dũng đã chiếm đoạt của bị hại tổng cộng 2,7 tỷ đồng.

Ngọc Trường