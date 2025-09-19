Sập bẫy app 'phố đèn đỏ', nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp

TP HCMBị tội phạm chiếm đoạt tiền khi cài app "phố đèn đỏ", nhân viên ngân hàng Nguyễn Anh Khương lừa đồng nghiệp lấy tiền chuyển cho chúng.

Ngày 18/9, Nguyễn Anh Khương, 35 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng VIB, bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, hai cựu đồng nghiệp của bị cáo là Lê Nguyễn Nhật Thi, 32 tuổi và Bùi Thị Thanh Ngân, 41 tuổi, bị phạt 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Nguyễn Anh Khương (áo xanh) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Theo cáo trạng, ngày 18/2/2024, Khương lướt TikTok thấy quảng cáo ứng dụng "phố đèn đỏ" với nội dung cung cấp dịch vụ hẹn hò, mại dâm và cả đầu tư sinh lời nên tải về điện thoại để đăng ký tài khoản.

Một người nhận là nhân viên chăm sóc khách hàng (không rõ lai lịch) của chủ sở hữu app gọi điện tư vấn cho Khương nộp tiền nâng cấp thành tài khoản VIP để "vừa sử dụng dịch vụ vừa có cơ hội đầu tư kiếm lời". Ban đầu, Khương chuyển 578.000 đồng vào tài khoản chỉ định thì được nhận lại 635.800 đồng sau vài phút. Thấy dễ sinh lời, Khương tiếp tục nhiều lần nộp tiền và nhận lại lãi.

Đến chiều 19/2/2024, khi Khương chuyển 12,3 triệu đồng thì không thấy tiền được chuyển về. Liên hệ với nhân viên ứng dụng, Khương được thông báo "hệ thống lỗi" và yêu cầu nạp thêm tiền để khắc phục rồi sẽ nhận về toàn bộ tiền. Tin tưởng, anh ta chuyển tiếp gần 30 triệu đồng, rồi thêm gần 60 triệu, nhưng đều không nhận lại được.

Đến sáng 20/2, nhóm này tiếp tục yêu cầu nộp thêm 60 triệu nữa mới trả cả gốc lẫn lãi. Không còn tiền, Khương nghĩ cách lừa đồng nghiệp.

Chiều cùng ngày, anh ta đến phòng giao dịch của ngân hàng trên đường Nguyễn Tri Phương, nhờ giao dịch viên Lê Nguyễn Nhật Thi và kiểm soát viên Bùi Thị Thanh Ngân giúp nộp khống tiền vào tài khoản của mình. Khương hứa sau 15 phút sẽ có tiền từ ứng dụng trả về để hoàn quỹ, nói dối rằng có sổ tiết kiệm tại hai ngân hàng khác để "đảm bảo".

Tin tưởng đồng nghiệp, Thi và Ngân đã thực hiện nộp khống 739,4 triệu đồng từ quỹ giao dịch hằng ngày của phòng vào tài khoản Khương. Toàn bộ số tiền sau đó được anh ta chuyển cho ứng dụng "phố đèn đỏ" theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo và bị chiếm đoạt.

Quá trình điều tra các hành vi sai phạm của 3 bị cáo, Công an TP HCM đã tách việc Khương bị chiếm đoạt gần 850 triệu đồng thông qua app "phố đèn đỏ" để xác minh, xử lý.

Bình Nguyên